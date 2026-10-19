Nawet 20 lat za 20 złotych. Akcja służb na Lubelszczyźnie

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Policjanci z Kraśnika zatrzymali 17-latka, który napadł na dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat. Uzbrojony w kastet agresor ukradł im 20 złotych. Chociaż łup okazał się symboliczny, kara która mu grozi, może być bardzo wysoka. Nastolatkowi grozi bowiem aż 20 lat więzienia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Policjanci prowadzą 17-latka w kajdankach, zatrzymanego za rozbój na dwóch chłopcach
17-latek zatrzymany za rozbójKPP KraśnikPolicja

W skrócie

  • Policja w Kraśniku zatrzymała 17-latka, podejrzanego o napad z użyciem kastetu na 10-latka i 11-latka.
  • Nastolatek, grożąc przemocą, wymusił od chłopców 20 złotych i miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu podczas zatrzymania.
  • 17-latek usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wywierania wpływu na funkcjonariuszy i grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do napadu doszło w piątek wieczorem w pobliżu jednego ze sklepów spożywczych w Kraśniku.

Uzbrojony w kastet młody mężczyzna zaczepił dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat, a następnie grożąc im, zażądał od nich pieniędzy.

Zobacz również:

Nastolatkowie pochwalili się kolegom skradzioną sztabką złota. Sami padli ofiarą rozboju
Śląskie

Pochwalili się łupem przed kolegami. Sami padli ofiarą kradzieży

Michał Blus
Michał Blus

Przestraszeni chłopcy oddali wszystko co mieli agresorowi. Jego łupem padło 20 złotych. 

O sprawie została poinformowana policja. Funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego.

Kraśnik. Ukradł 20 złotych. Grozi mu 20 lat więzienia

- Okazało się, że jest to 17-letni mieszkaniec Kraśnika, który w chwili zatrzymania miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu - poinformowała asp. Marzena Sałata z KPP w Kraśniku.

17-latek usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wywierania wpływu na funkcjonariuszy. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zobacz również:

Niemcy. Policja z Brandenburgii zatrzymała dwóch Polaków. Są podejrzani o kradzież bydła (zdj. ilustracyjne)
Świat

Kradli w Niemczech bydło warte ponad milion złotych. Aresztowano dwóch Polaków

Jan Nalepa
Jan Nalepa

Chociaż łupem nastolatka padło tylko 20 złotych, kara którą może wymierzyć mu sąd, na pewno nie będzie symboliczna.

- Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała asp. Marzena Sałata.

Zobacz również:

Zbieranie winogron w winiarni Marchesi Antinori, z której skradziono wino; zdj. ilustracyjne
Świat

Ukradli butelki o wartości pięciu milionów euro. Zuchwała akcja we włoskiej winiarni

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski


"Polityczny WF": Nawrocki o wyborcach Brauna. Jaki plan ma prezydent?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze