W skrócie Policja w Kraśniku zatrzymała 17-latka, podejrzanego o napad z użyciem kastetu na 10-latka i 11-latka.

Nastolatek, grożąc przemocą, wymusił od chłopców 20 złotych i miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu podczas zatrzymania.

17-latek usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wywierania wpływu na funkcjonariuszy i grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

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Do napadu doszło w piątek wieczorem w pobliżu jednego ze sklepów spożywczych w Kraśniku.

Uzbrojony w kastet młody mężczyzna zaczepił dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat, a następnie grożąc im, zażądał od nich pieniędzy.

Przestraszeni chłopcy oddali wszystko co mieli agresorowi. Jego łupem padło 20 złotych.

O sprawie została poinformowana policja. Funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego.

Kraśnik. Ukradł 20 złotych. Grozi mu 20 lat więzienia

- Okazało się, że jest to 17-letni mieszkaniec Kraśnika, który w chwili zatrzymania miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu - poinformowała asp. Marzena Sałata z KPP w Kraśniku.

17-latek usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wywierania wpływu na funkcjonariuszy. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Chociaż łupem nastolatka padło tylko 20 złotych, kara którą może wymierzyć mu sąd, na pewno nie będzie symboliczna.

- Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności - przekazała asp. Marzena Sałata.



