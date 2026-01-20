Napastnik ugodził dwie osoby. Trwa obława za nożownikiem

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Trwa policyjna obława za nożownikiem, który w poniedziałek wieczorem ugodził dwie osoby w Łukowie (woj. lubelskie). Poszkodowani mają 16 i 40 lat, obaj trafili do szpitala - podają lokalne media. W całym mieście prowadzone są zakrojone działania służb.

Policja w Warszawie zatrzymała trzech Ukraińców (zdj. ilustracyjne)
Łuków. Policja prowadzi obławę za nożownikiem. Zdj. ilustracyjneStanisław BielskiReporter

W skrócie

  • W Łukowie doszło do dwóch ataków nożownika, poszkodowani to osoby w wieku 16 i 40 lat.
  • Obie ofiary przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy oraz ustala motywy działań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jako pierwsza informację o ataku nożownika podała rozgłośnia RMF FM. Wiadomo, że napastnik ugodził dwie osoby w wieku 16 i 40 lat.

Do pierwszego aktu przemocy doszło w poniedziałek około godz. 18 przy ul. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Łukowie.

- Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Wiemy, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - tak komentował atak na nastolatka aspirant sztabowy Marcin Józwik z KPP w Łukowie. Jak nieoficjalnie ustalono, chłopak ma obrażenia uda.

Łuków. Atak nożownika, policja szuka napastnika

Funkcjonariusze dowiedzieli się o kolejnym rannym po godz. 20. Do ataku doszło kilometr dalej, przy ul. Królika w Łukowie. 40-latek również trafił do szpitala.

Zobacz również:

Jaszczów-Kolonia. Pożar domu jednorodzinnego
Lubelskie

Przyjechała odwiedzić matkę, zobaczyła słup dymu. Tragedia w Lubelskiem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    "W całym mieście i okolicach prowadzone są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy tych czynów. Policjanci ustalają też motyw jego działania" - podał lokalny portal lublin112.pl.

    Dziennikarze serwisu nieoficjalnie ustalili, że poszkodowani nie byli spokrewnieni ani powiązani ze sobą.

    Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba

    Przed kilkoma miesiącami informowaliśmy o ataku nożownika w Chorzowie. 47-letni mieszkaniec miasta ugodził nożem innego mężczyznę. Napastnik był pod wpływem alkoholu.

    Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, która prowadzi dalsze czynności.

    Zobacz również:

    Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja szuka kierowcy białego Fiata
    Polska

    Są nowe ustalenia w śledztwie ws. Iwony Wieczorek. Prokuratura potwierdza

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentowałPolsat News

    Najnowsze