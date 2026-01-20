W skrócie W Łukowie doszło do dwóch ataków nożownika, poszkodowani to osoby w wieku 16 i 40 lat.

Obie ofiary przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy oraz ustala motywy działań.

Jako pierwsza informację o ataku nożownika podała rozgłośnia RMF FM. Wiadomo, że napastnik ugodził dwie osoby w wieku 16 i 40 lat.

Do pierwszego aktu przemocy doszło w poniedziałek około godz. 18 przy ul. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Łukowie.

- Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Wiemy, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - tak komentował atak na nastolatka aspirant sztabowy Marcin Józwik z KPP w Łukowie. Jak nieoficjalnie ustalono, chłopak ma obrażenia uda.

Łuków. Atak nożownika, policja szuka napastnika

Funkcjonariusze dowiedzieli się o kolejnym rannym po godz. 20. Do ataku doszło kilometr dalej, przy ul. Królika w Łukowie. 40-latek również trafił do szpitala.

"W całym mieście i okolicach prowadzone są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy tych czynów. Policjanci ustalają też motyw jego działania" - podał lokalny portal lublin112.pl.

Dziennikarze serwisu nieoficjalnie ustalili, że poszkodowani nie byli spokrewnieni ani powiązani ze sobą.

Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba

Przed kilkoma miesiącami informowaliśmy o ataku nożownika w Chorzowie. 47-letni mieszkaniec miasta ugodził nożem innego mężczyznę. Napastnik był pod wpływem alkoholu.

- Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.

Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, która prowadzi dalsze czynności.

