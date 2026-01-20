Napastnik ugodził dwie osoby. Trwa obława za nożownikiem
Trwa policyjna obława za nożownikiem, który w poniedziałek wieczorem ugodził dwie osoby w Łukowie (woj. lubelskie). Poszkodowani mają 16 i 40 lat, obaj trafili do szpitala - podają lokalne media. W całym mieście prowadzone są zakrojone działania służb.
W skrócie
- W Łukowie doszło do dwóch ataków nożownika, poszkodowani to osoby w wieku 16 i 40 lat.
- Obie ofiary przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy oraz ustala motywy działań.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jako pierwsza informację o ataku nożownika podała rozgłośnia RMF FM. Wiadomo, że napastnik ugodził dwie osoby w wieku 16 i 40 lat.
Do pierwszego aktu przemocy doszło w poniedziałek około godz. 18 przy ul. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Łukowie.
- Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Wiemy, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - tak komentował atak na nastolatka aspirant sztabowy Marcin Józwik z KPP w Łukowie. Jak nieoficjalnie ustalono, chłopak ma obrażenia uda.
Łuków. Atak nożownika, policja szuka napastnika
Funkcjonariusze dowiedzieli się o kolejnym rannym po godz. 20. Do ataku doszło kilometr dalej, przy ul. Królika w Łukowie. 40-latek również trafił do szpitala.
"W całym mieście i okolicach prowadzone są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy tych czynów. Policjanci ustalają też motyw jego działania" - podał lokalny portal lublin112.pl.
Dziennikarze serwisu nieoficjalnie ustalili, że poszkodowani nie byli spokrewnieni ani powiązani ze sobą.
Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje jedna osoba
Przed kilkoma miesiącami informowaliśmy o ataku nożownika w Chorzowie. 47-letni mieszkaniec miasta ugodził nożem innego mężczyznę. Napastnik był pod wpływem alkoholu.
- Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji - przekazała w rozmowie z Interią nadkomisarz Magdalena Żubertowska z zespołu prasowego KWP w Katowicach.
Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, która prowadzi dalsze czynności.