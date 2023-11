Napadła na dwa banki, jest w ósmym miesiącu ciąży. Sąd zadecydował

- Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów . Wyjaśniała, że potrzebowała pieniędzy - powiedziała prokurator. Jak dodała, kobieta podczas dwóch napadów na banki w Kurowie i Puławach ukradła w sumie ok. 50 tys. zł.

Napadła na banki w Kurowie i Puławach

10 listopada tego roku do podobnego napadu doszło w banku w Puławach. Zamaskowana kobieta weszła do placówki i trzymając nóż zwróciła się w wulgarny sposób do kasjerki, żeby jej natychmiast wydała pieniądze. Następnie napastniczka spakowała łup do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła.