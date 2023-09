Do zabójstwa doszło późnym wieczorem 24 listopada 1987 w gminie Bychawa w Kolonii Bychawce Drugiej.

Lubelskie: Na miejscu zbrodni została czapka

Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady oraz czapkę , która mogła należeć do sprawcy.

Sprawa została umorzona , a po wielu latach trafiła do zespołu policjantów z Wydziału Kryminalnego Komedy Wojewódzkiej Policji Lubinie, tzw. Archiwum X. W trakcie prac nad zabójstwem odnaleziona na miejscu zbrodni czapka została poddana badaniom , dzięki którym udało się wyodrębnić profil DNA. Jeszcze w 2017 roku profil trafił do bazy, ale nie został powiązany z osobami w niej zarejestrowanymi.

Przełom po 35 latach. Policja zatrzymała podejrzanego

- Policjanci z Bychawy, zgodnie z przepisami, pobrali od kierującego wymaz do badań genetycznych oraz odciski palców. Uzyskany w ten sposób profil DNA trafił do policyjnej bazy. Po kilku miesiącach okazało się, że jest on zgodny z profilem uzyskanym z dowodowej czapki - przekazał rzecznik prasowy policji.