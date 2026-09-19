W skrócie MSWiA informuje, że do końca roku w województwie lubelskim ma działać około tysiąca automatycznych syren alarmowych, podczas gdy obecnie działa ich prawie 350.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazuje, że w regionie znajduje się niemal 3,5 tysiąca miejsc schronienia, które mogą być używane przez cywilów w razie kryzysu.

W województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe i ostrzeżenia, organizowany przez MSWiA we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i samorządami.

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W czasie briefingu w Lublinie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że "Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej".

Lubelszczyzna. MSWiA: Do końca roku tysiąc automatycznych syren alarmowych

- Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym - powiedział.

Zwrócił uwagę, że na początku 2024 r. w województwie lubelskim było około 30 syren, które mogły zostać włączone, a dziś jest ich prawie 350. Zapowiedział, że do końca roku na Lubelszczyźnie będzie tysiąc automatycznych syren alarmowych.

- Jesteśmy na właściwej drodze. A czasu mamy bardzo, bardzo niewiele - stwierdził.

Poinformował, że w województwie jest prawie 3,5 tys. miejsc schronienia, które w sytuacjach kryzysowych mogą i powinny być wykorzystywane przez ludność cywilną.

Trening reagowania na ostrzeżenia w woj. lubelskim i podkarpackim

W sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowany przez MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i samorządami.

"Przygotowaliśmy proste, intuicyjne wskazówki dla ludności. Poprosiliśmy o wsparcie strażaków, którzy w swoich komendach powiatowych i miejskich PSP, a także remizach OSP zorganizują w sobotę treningi edukacyjne dla mieszkańców, by wiedzieli, jak reagować po usłyszeniu sygnału alarmowego" - informowała w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska, zapowiadając szkolenia.

Treningi w tych dwóch województwach są kontynuacją ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 154 tys. osób.



