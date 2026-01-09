W skrócie Silne mrozy i śnieżyce we wschodniej Polsce doprowadziły do odwołania zajęć lekcyjnych w kilku szkołach na Lubelszczyźnie.

Decyzja o przerwie w lekcjach wynikała z trudnych warunków drogowych, które uniemożliwiły dojazd autobusów szkolnych.

Dzieci cieszą się z niespodziewanego wolnego, a samorządy monitorują sytuację pogodową, by w razie potrzeby przedłużyć zawieszenie zajęć.

Choć główne drogi w gminie Uchanie są przejezdne, na większości z nich utrzymuje się warstwa białego puchu.

- Robimy co możemy, ale śnieg ciągle pada. Problemem jest też wiatr, który tworzy zaspy na drogach - mówi Interii Leszek Czerwonka, wójt gminy.

Mróz na Lubelszczyźnie. Część szkół odwołała zajęcia

Mimo usunięcia śniegu z wielu dróg, pozostająca na asfalcie warstwa bardzo utrudnia jazdę, w szczególności, gdy trzeba podjechać pod górę. Właśnie na to skarżyli się kierowcy autobusów szkolnych.

Służba odśnieża drogi na Lubelszczyźnie Łukasz Dubaniewicz INTERIA.PL

Stąd właśnie decyzja o odwołaniu zajęć. - Robimy to w piątek, licząc na to, że sytuacja w weekend zdąży się poprawić. Kierowca naszego szkolnego busa mówił, że ryzyko podjazdu w niektóre miejsca jest za duże. A przecież wozi dzieci - mówi Alicja Ważna.

Zgodnie z wytycznymi jeden dzień przerwy nie musi być odrabiany, ale urzędnicy bacznie śledzą doniesienia meteorologiczne. W razie potrzeby, lekcje zostaną zawieszone w kolejnych dniach - słyszymy w kuratorium.

Odwołane zajęcia w szkołach. "Płakać nie będziemy"

Z powodu długiej przerwy świątecznej dzieci dopiero w tym tygodniu wróciły do szkoły. - Teraz znowu wolne, nic tylko się cieszyć I korzystać. Płakać na pewno nie będziemy - mówi Interii Gabrysia. 12-latka wykorzystuje czas na zabawy na śniegu.

- Jak chodzą do szkoły, to nie mają czasu na głupoty - mowi z kolei mama dziewczynki. Kobieta liczy na to, że od poniedziałku sytuacja wróci do normy. - Nie każdy może zostawić pracę i zostać w domu do pilnowania dzieci - dodaje.

Według prognoz w sobotę i niedzielę pokrywa śnieżna nie powiększy się, choć ujemne temperatury będą się utrzymywać.

Zawieszone zajęcia w szkołach. Powodem pogoda

O zawieszonych zajęciach w szkołach informowaliśmy już kilk dni temu. Jako pierwszy - 5 stycznia - zrobił to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie w województwie pomorskim.

Tam również zalegający na drogach śnieg uniemożliwił kierowcom dojazd do placówki. Co prawda tego dnia nie odbywały się lekcje - z powodu przerwy świątecznej - jednak dzieci miały prawo do dyżurnej opieki przedszkolnej. Na miejscu stawili się tylko nauczyciele oraz pracownicy zespołu szkolno-przedszkolnego.

Z powoduzłej pogody szkoły zamknięte były także w gminie Kozłowo. Tam zajęcia odbywały się jednak zdalnie.

Łukasz Dubaniewicz

