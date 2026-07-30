Moment wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Mamy nagranie

Adam Gaafar

Adam Gaafar

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Spokojną noc na Lubelszczyźnie przerwał głośny świst, następnie dało się słyszeć gwałtowne uderzenie o powierzchnię - tak wyglądał moment upadku i eksplozji pocisku w Tarnawie-Kolonii. Do nagrania dotarł reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz. Mieszkańcy opisują, że widzieli dym, a po chwili na miejscu pojawiły się służby. Obiekt zostawił po sobie 10-metrowy krater.

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Moment eksplozji obiektu na Lubelszczyźnie; drewniany budynek gospodarczy, świecące światło, ogrodzenie, brama.
Moment eksplozji obiektu na Lubelszczyźnie Polsat News

W skrócie

  • Nagranie z Lubelszczyzny pokazuje upadek i eksplozję rakiety w Tarnawie-Kolonii, po której pozostał 10-metrowy krater.
  • Na nagraniu słyszalny był świst przelatującego obiektu, wybuch oraz widać błysk na horyzoncie.
  • Premier Donald Tusk poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę, a szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha wskazał, że był to rosyjski pocisk Ch-101.
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Moment uderzenia rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia został zarejestrowany na nagraniu przydomowej kamery jednego z mieszkańców.

Na materiale słychać świst przelatującego obiektu, a niedługo potem huk wywołany jego uderzeniem o powierzchnię. Nagranie uchwyciło też eksplozję - w pewnym momencie na horyzoncie widać krótkotrwały rozbłysk.

Według wypowiedzi Donalda Tuska przestrzeń powietrzną naszego kraju miała naruszyć rakieta. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha twierdzi, że chodzi o rosyjską rakietę Ch-101. Premier przekazał, że jak dotąd wszystko wskazuje na to, że może chodzić właśnie o ten model pocisku.

- Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzą, wojsko było gotowe do jej zestrzelenia w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot - tłumaczył szef rządu.

Moment uderzenia rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia. Nagranie z kamery przydomowejmateriały prasowe

W rozmowie z reporterem Polsat News Łukaszem Dubaniewiczem mieszkańcy opisali niespokojną noc wywołaną pojawieniem się obiektu. - Była 3.45. Myślałem że szyby powylatywały. Zerwałem się, patrzę, jest dym. Minęło może pięć minut i na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i 10 samochodów - powiedział pan Krzysztof, mieszkaniec miejscowości Biskupie znajdującej się ok. dwa kilometry od miejsca eksplozji pocisku.

Tarnawa-Kolonia. Rakieta eksplodowała na Lubelszczyźnie. Relacje mieszkańców

- Nie mogłam spać całą noc. Czysta, ani jednej chmurki. W pewnym momencie nad głową coś zaczęło latać. Huk ogromny, wyszłam z domu sprawdzić co się dzieje. Samoloty jakieś zaczęły latać. Potem śmigłowiec się pojawił. No strach. Ani alarmu żadnego, ani alertu RCB na telefon też nie było - relacjonowała dla Polsat News pani Bożena.

Relacje ze zdarzenia płyną również od mieszkańców innych regionów woj. lubelskiego. - O 3.50 w Lublinie wyły syreny. Jestem młoda osobą, wystraszyłam się bardzo, dzieci w domu również. Nie było żadnych alertów - tłumaczyła pani Sylwia.

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- Gdy w nocy zawyły syreny w Lublinie zabrakło informacji. Była to noc, nie ma możliwości zadzwonienia gdziekolwiek. Informacji z RCB nie było. Dopiero informacja o 4.03 na profilu KiKŚ na instagramie i platofmie X dała do zrozumienia, że coś się dzieje i nie jest to błąd, nie są to ćwiczenia. I zdecydowanie tej syreny nie da się pomylić z budzikiem. Coś przerażającego - relacjonowała z kolei pani Wiktoria.

- Najpierw szum potężny, później huk i wszystko zadrżało. Taka eksplozja była, że się niektóre rzeczy poopierane poprzewracały - mówił jeden z mieszkańców pobliskich miejscowości.

Tarnawa-Kolonia. Ogromny krater po eksplozji rakiety

Do upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia doszło w czwartek nad ranem. Na miejsce skierowano służby, które zastały 10-metrowy krater. Wcześniej strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

Komunikat w sprawie obiektu zamieściło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16" - czytamy.

Ok. 3.46 obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych zanim udało się dokonać jego identyfikacji. "W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24" - przekazano w komunikacie.

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