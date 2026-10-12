W skrócie Obywatel Ukrainy w wieku 21 lat został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące za groźby dotyczące zabicia przypadkowo napotkanej osoby nożem.

Policja znalazła przy zatrzymanym oraz w jego miejscu zamieszkania noże, które mogły być użyte do przestępstwa.

Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowań do zabójstwa motywowanego nienawiścią rasową, za co grozi kara do 15 lat więzienia.

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W piątek po południu policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące studenta jednej z uczelni w Lublinie. Z przekazanych informacji wynikało, że 21-latek zapowiadał atak z użyciem noża. Miał również deklarować, że jeszcze tego samego dnia pozbawi życia przypadkowo napotkaną osobę.

"Mężczyzna, zapowiadając dokonanie zbrodni, był bardzo pobudzony. Ponieważ zapowiedź jej dokonania wzbudziła realną obawę popełnienia przestępstwa, do działań natychmiast wkroczyli policjanci" - czytamy w komunikacie mundurowych.

Ukrainiec zapowiadał zabójstwo w Polsce. Znaleźli przy nim nóż

Młodego Ukraińca zatrzymano jeszcze w piątek. Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nim nóż, a kolejne dwa specjalistyczne noże zabezpieczyli w miejscu zamieszkania 21-latka.

Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a w niedzielę został doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa przypadkowo napotkanej osoby.

Jak przekazała policja, czyn miał być motywowany nienawiścią rasową. Sąd zastosował wobec Ukraińca tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Zgodnie z Kodeksem karnym za przygotowywanie się do zabójstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.



