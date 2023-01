Miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Spowodował wypadek

Oprac.: Harald Kittel
WIADOMOŚCI LOKALNE

We wtorek wieczorem niedaleko Puław (woj. lubelskie) doszło do zderzenia dwóch aut. Policja ustaliła, że kierujący skodą 57-latek był kompletnie pijany, a sąd nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę i doprowadził w Starym Pożogu do zderzenia kią. Kierująca nią kobieta trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany.

Zdjęcie Sprawca wypadku zdaniem policji był kompletnie pijany i miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów / Facebook.com/Osp Pożóg /