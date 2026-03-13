"Maluch" rozpadł się na dwie części. Groźny wypadek w Lubelskiem

Trzy osoby trafiły do szpitala na skutek wypadku, do którego doszło na trasie Bidaczów - Łazory. Jak przekazała policja z Biłgoraju (woj. lubelskie), w skutek zderzenia z samochodem marki Volkswagen osobowy Fiat "praktycznie rozpadł się na dwie części". W momencie zdarzenia w środku znajdował się siedmiolatek, który na szczęście nie doznał obrażeń.

Uszkodzony biały fiat z odgiętą maską na poboczu drogi w otoczeniu drzew i nasypu, po wypadku w Lubelskiem.
Groźny wypadek w woj. lubelskim. Fiat "rozpadł się na dwie części"KPP Biłgorajmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów na trasie Bidaczów – Łazory.
  • Fiat rozpadł się na dwie części, jednak siedmioletni chłopiec przewożony w pojeździe nie doznał obrażeń.
  • Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku i apelują o ostrożność na drogach.
Do zderzeniu samochodów marek Volkswagen i Fiat doszło w czwartek po godz. 14. Jak poinformowali policjanci z Biłgoraju, oba pojazdy zderzyły się ze sobą w chwili, gdy pierwszy z nich wykonywał manewr wyprzedzania.

    Na skutek tego zdarzenia "maluch" praktycznie "rozpadł się na dwie części". Drugi z pojazdów natomiast zatrzymał się w przydrożnym rowie.

    Groźny wypadek na Lubelszczyźnie. "Maluch" rozpadł się na dwie części

    Volkswagenem kierował 64-letni mężczyzna. Oprócz niego w pojeździe znajdowało się jeszcze dwoje pasażerów w wieku 45 lat. Za kierownicą samochodu marki Fiat siedział z kolei 44-latek, który przewoził siedmioletniego chłopca.

    Dziecko nie odniosło obrażeń. Do szpitala trafili z kolei kierowca Fiata oraz dwoje pasażerów Volkswagena. Przyczyny wypadku są nadal wyjaśniane, natomiast policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drogach.

