W skrócie Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów na trasie Bidaczów – Łazory.

Fiat rozpadł się na dwie części, jednak siedmioletni chłopiec przewożony w pojeździe nie doznał obrażeń.

Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku i apelują o ostrożność na drogach.

Do zderzeniu samochodów marek Volkswagen i Fiat doszło w czwartek po godz. 14. Jak poinformowali policjanci z Biłgoraju, oba pojazdy zderzyły się ze sobą w chwili, gdy pierwszy z nich wykonywał manewr wyprzedzania.

Na skutek tego zdarzenia "maluch" praktycznie "rozpadł się na dwie części". Drugi z pojazdów natomiast zatrzymał się w przydrożnym rowie.

Groźny wypadek na Lubelszczyźnie. "Maluch" rozpadł się na dwie części

Volkswagenem kierował 64-letni mężczyzna. Oprócz niego w pojeździe znajdowało się jeszcze dwoje pasażerów w wieku 45 lat. Za kierownicą samochodu marki Fiat siedział z kolei 44-latek, który przewoził siedmioletniego chłopca.

Dziecko nie odniosło obrażeń. Do szpitala trafili z kolei kierowca Fiata oraz dwoje pasażerów Volkswagena. Przyczyny wypadku są nadal wyjaśniane, natomiast policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drogach.

