"Mało brakowało, a byłaby miazga". Czy to największy bałwan w Polsce?

"Heniek", bo tak go ochrzczono, ma ok. sześć metrów wysokości. Możliwe, że to w tej chwili największy bałwan w Polsce. - Lepiliśmy go dwie godziny - mówi Interii Kuba Koczmeła, główny konstruktor. To właśnie on, wraz z tatą i dwójką braci, Mateuszem i Kacprem oraz widoczną na zdjęciach Sarą postanowili pobić swój rekord sprzed roku, kiedy to udało się zbudować pięciometrowego bałwana.