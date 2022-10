Lublin: Zderzenie samochodu z autobusem. Dwie osoby w ciężkim stanie

Dwie osoby z ciężkimi obrażeniami ciała trafiły do szpitala po tym, jak kierowca mazdy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autobus komunikacji miejskiej. W okolicach wypadku, do którego doszło w środę rano w Lublinie, występują utrudnienia w ruchu. Policjanci badają szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Wypadek w Lublinie. Samochód zderzył się z autobusem