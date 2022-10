Przed Sadem Okręgowym w Lublinie w środę zapadł wyrok w procesie dotyczącym udzielenia substancji psychotropowej dwóm małoletnim i doprowadzania ich do obcowania płciowego we wrześniu-listopadzie 2020 r. w Lublinie.

Lublin. Cztery lata więzienia za gwałt na niespełna 15-latce

Sędzia Marta Śmiech uznała 22-letniego Damiana J. za winnego doprowadzenia małoletniej poniżej 15 lat do obcowania płciowego, a także kradzieży z włamaniem i przywłaszczenia mienia. Skazała oskarżonego na cztery lata więzienia i zobowiązała do zapłaty trzem okradzionym osobom w sumie 3,5 tys. zł. Na poczet kary więzienia sąd zaliczył 22-latkowi 14-miesięczny pobyt w areszcie tymczasowym.

27-letniego Henryka S. sędzia uznała za winnego podania innej małoletniej wódki, substancji psychotropowej, wykorzystania jej bezradności i doprowadzenia do odbycia stosunku płciowego, a także udzielenia dwóm małoletnim substancji psychotropowej. Następnie skazała oskarżonego na rok pozbawienia wolności i zapłatę 2 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia MONAR. Na poczet kary zaliczyła sześć miesięcy aresztu.

Natomiast 27-letniego Marcina M. sędzia uznała za winnego wielokrotnego doprowadzenia małoletniej poniżej 15 lat do obcowania płciowego, udzielenia małoletnim substancji psychotropowej i amfetaminy. Skazała oskarżonego na dwa lata i sześć miesięcy więzienia i zapłatę 3 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia MONAR.

Sąd zakazał także oskarżonym kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania do nich na mniej niż 50 m przez trzy lata. Na trzy lata zakazał im ponadto zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi.

Ze względu na charakter sprawy proces i uzasadnienie wyroku były niejawne.

Sprawa Damiana J. Ustalenia prokuratury

Prokuratura ustaliła, że we wrześniu 2020 r. na terenie ogródków działkowych w Lublinie Damian J. przemocą polegającą na przytrzymywaniu za ręce doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. W tym samym miesiącu - wskazali śledczy - młody mężczyzna włamał się do mieszkania (ukradł m.in. laptop i alkohol) i przywłaszczył sobie samochód z zestawem elektronarzędzi.

Jak ustaliła prokuratura, w listopadzie 2020 r. Henryk S. udzielał dwóm małoletnim substancji psychotropowej, a jedną z nich podstępem doprowadził do obcowania płciowego.

Tym samym małoletnim - wskazali śledczy - w listopadzie i grudniu 2020 r. Marcin M. udzielał substancji psychotropowej i amfetaminy, a także wielokrotnie doprowadził małoletnią poniżej 15 lat do obcowania płciowego.