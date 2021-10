Lublin: Biuro poselskie ministra edukacji Przemysława Czarnka obrzucone kolorowymi farbami

- Chamstwo i wandalizm świadczący o tym, że jak się nie ma argumentów merytorycznych to się ucieka do przemocy i tego rodzaju przestępczych działań. To coś charakterystycznego dla atmosfery, którą tworzy dziś opozycja w Polsce - tak atak na swoje biuro poselskie skomentował PAP szef MEiN Przemysław Czarnek.

Budynek obrzucony farbami

Niedawno odnowiona elewacja budynku przy ul. Rayskiego 3 została prawdopodobnie obrzucona kolorowymi farbami. Na ścianach i oknach można też dostrzec ślady przypominające jajka i pomidory. W budynku, oprócz biura poselskiego Przemysława Czarnka, mieści się także siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

Reklama

- Przyjęliśmy zgłoszenie około godziny 8:40 rano. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy dokonali oględzin - powiedział polsatnews.pl. kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Zabezpieczone zostały zapisy monitoringu.



Mundurowi zabezpieczają ślady i nagrania monitoringu. Ustalają, w jakich okolicznościach i kiedy doszło do tego zniszczenia.