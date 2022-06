Jak poinformował w środę aspirant sztabowy Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie do wypadku doszło w środę o godzinie 9 koło miejscowości Kamień (woj. lubelskie).

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas manewru wymijania doszło do zderzenia samochodu marki citroen z elementem z ciągnika rolniczego. Oderwany metalowy element przewracarki do siana, która była dołączona do ciągnika przebił przednią szybę w samochodzie osobowym i uderzył kierującą nim kobietę - powiedział Józwik.

Samochodem kierowała 40-latka z gminy Wola Mysłowska. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu. 47-letni traktorzysta był trzeźwy - przekazał policjant.

Zdjęcie Oderwany element ciągnika rolniczego przebił szybę w samochodzie. W wypadku zginęła kobieta / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie / materiały prasowe

Na miejscu pracowały zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Łukowa, Ksawerynowa i Dworni, a także policja pod nadzorem prokuratora oraz służby ratunkowe. Okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratora.