Lubelskie: Z rzeki Wieprz wyłowiono zwłoki. To prawdopodobnie poszukiwana 36-latka

Z rzeki Wieprz wyłowiono zwłoki kobiety. Policjanci wskazują, że to najpewniej poszukiwana od grudnia ubiegłego roku 36-letnia kobieta, która wskoczyła do wody, by ratować swojego syna.

