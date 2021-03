Robotnicy pracujący przy usunięciu awarii wodociągu w miejscowości Dys w gminie Niemce (woj. lubelskie) natknęli się na ludzkie kości. Naprawy wykonywano na terenie parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie. Na miejsce wezwano służby konserwatorskie.

Zdjęcie 2 marca 2021 r. pracownicy WUOZ w Lublinie przeprowadzili oględziny konserwatorskie na terenie przykościelnym parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie /Facebook /

Kościół w Dysie figuruje w rejestrze zabytków i objęty jest ochroną konserwatorską. Gdy w czasie prowadzenia praw naprawczych po awarii wodociągu robotnicy znaleźli kości, zostało to zgłoszone do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Eksperci urzędu dokonali oględzin we wtorek.

- Podczas oględzin stwierdzono, iż po północnej stronie prezbiterium kościoła został wykonany wykop liniowy wzdłuż istniejącego przyłącza wody w celu lokalizacji i usunięcia awarii. W częściowo zasypanym wykopie oraz w hałdach ziemi zaobserwowano ludzkie szczątki kostne - w tym fragmenty kości długich, miednicy, łopatki - poinformował urząd na Facebooku.

Pozostałości po przykościelnym cmentarzu?

Zdaniem ekspertów to pozostałości po pochówkach związanych z dawnym cmentarzem przykościelnym. Obecny kościół w Dysie został wzniesiony w XVI wieku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego, a pierwsze historyczne wzmianki o istnieniu świątyni w tej miejscowości pochodzą z drugiej połowy XIV wieku.

W związku z odkryciem podjęte zostaną prace archeologiczne, których celem będzie wydobycie szczątków i ewentualnych artefaktów oraz staranna dokumentacja profili ziemnych.

- Pomoże to również ustalić, czy i w jakim stopniu mogło dojść do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku podczas robót ziemnych przy usuwaniu awarii wodociągu - wyjaśnia urząd konserwatorski.

Po starannym przebadaniu szczątki ponownie zostaną pochowane na cmentarzu parafialnym we wsi Dys.

