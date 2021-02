Lubelskie: Martwe zwierzęta przywiązane linami do ściany. Policja zatrzymała 76-latka

Policja podejrzewa, że 76-latek z gminy Cyców w województwie lubelskim znęcał się nad zwierzętami. Mężczyznę zatrzymano po tym, jak na terenie jego posesji znaleziono martwe dwa cielaki i krowę. Jedna z wolontariuszek mówi o horrorze i dramacie zwierząt.

Zdjęcie To, co zastano na miejscu było przerażające /Stowarzyszenie Milejów Dla Zwierząt /materiały prasowe

- Padłe zwierzęta będą przewiezione do Zakładu Weterynarii i Patomorfologii Sądowej, tam zostanie zrobiona sekcja - mówi aspirant Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

O wychudzonych i padłych zwierzętach na terenie jednej z posesji w gminie Cyców zawiadomili policje przedstawiciele Stowarzyszenia "Milejów dla Zwierząt".

Gdy policjanci przyjechali na miejsce - wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia, a także lekarza weterynarii oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Cycowie - okazało się, że w oborze są dwa martwe cielaki przywiązane linami do ściany. Jedna z wolontariuszek, Dominika, mówi, że to, co zobaczyli przerosło najgorsze przypuszczenia. - Zwierzęta, które cudem jeszcze żyły musiały natychmiastowo zostać stamtąd zabrane. Musieliśmy zakończyć ten horror - mówi.

"Na miejscu szok i niedowierzanie. XXI wiek, a z czym przyszło nam się zmierzyć. Horror i dramat zwierząt" - napisano na profilu stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

- Pomieszczenie to nie posiadało drzwi ani okien. Na podłodze była wymieszana słoma z błotem i odchodami. Nie było tam pożywienia dla zwierząt, ani świeżej słomy. Podczas oględzin gospodarstwa wyszło też na jaw, że na zewnątrz budynku leżała martwa krowa przykryta sianem - powiedziała asp. Magdalena Krasna.

Policjanci zatrzymali 76-letniego właściciela zwierząt. Pozostałe zwierzęta z jego gospodarstwa, dwie sztuki dorosłego bydła i jedno cielę, trafiły pod opiekę jednego z gospodarstw rolnych w Cycowie.

Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia.