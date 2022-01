Do wypadku doszło około godziny 13 w miejscowości Łopiennik Podleśny w powiecie krasnostawskim. Na drodze krajowej nr 17, na odcinku między Lublinem a Zamościem, autokar wpadł do rowu.

Trzynaście osób trafiło do szpitali. Trzy były nieprzytomne. Wśród rannych są także dzieci w wieku od 10 do 14 lat - informuje reporterka Polsat News.



Wypadek w Lubelskiem. "Kierowca złapał pobocze"

Litewskim autokarem miała podróżować spora grupa osób. Wstępnie wiadomo o 44 osobach. - Wygląda to tak, jakby kierowca złapał pobocze, przez dłuższy czas próbował wyprowadzić autokar, ale nie udało mu się i wpadł do rowu. Obecnie próbujemy postawić autokar na koła, na drogę, bo leży na boku - relacjonował w Polsat News Piotr Czemerys ze straży pożarnej w Krasnymstawie. Osoby, które nie wymagały hospitalizacji, trafiły do najbliższej jednostki OSP.

Na miejscu w chwili obecnej jest sześć zastępów straży pożarnej, do tego liczne zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - informuje lublin112.pl.



W akcji ratunkowej biorą udział również przypadkowe osoby, które przekazują apteczki ze swoich aut.

