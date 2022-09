Do wypadku doszło na krajowej dwunastce na wysokości miejscowości Stołpie (powiat chełmski). Zderzyły się tam ciężarówka i autobus, którym podróżowało 27 dzieci. Zgłoszenie o wypadku do straży pożarnej dotarło o godzinie 6:38.

Jak poinformował na antenie Polsat News bryg. Wojciech Chudoba ze straży pożarnej w Chełmie autobus, przewożący dzieci na wycieczkę, najechał na tył ciągnika siodłowego z naczepową.

Wypadek autobusu z dziećmi. Kierowca ciężko ranny

- Najciężej ranny został kierowca autobusu, który został przetransportowany do szpitala przez LPR. Lekkich obrażeń doznało sześcioro dzieci, które zostały przewiezione do szpitali karetkami pogotowia - dodał. Pozostałe dzieci zostały zabrane przez rodziców do domów.

- Kierowca autobusu doznał złamań z przemieszczeniem, urazu okolic miednicy. Był wyciągany z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych - mówił bryg. Chudoba.

Prawdopodobnie ciężarówka wykonywała manewr skrętu w lewo i zatrzymała się, by przepuścić samochody jadące z przeciwka. W tym momencie autobus uderzył w tył naczepy.

Ruch odbywa się wahadłowo, przez pobliską stację paliw.