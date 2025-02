Nawet pięć tysięcy złotych grzywny grozi osobom, które otrzymały wezwania do stawienia się na komisję kwalifikacji wojskowej ale nie przyjdą w wyznaczonym terminie.

- Organ wzywający, czyli burmistrz, wójt, prezydent miasta ma możliwość egzekwowania tego stawiennictwa poprzez doprowadzenie, poprzez zarządzenie wnioskowania o karę. Jeśli komuś nie pasuje termin, powinien to wcześniej zgłosić komisji - mówi Interii ppłk Wojciech Witek szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. Reklama

Kwalifikacja wojskowa 2025. "Nie wybieram się"

- Lepiej przyjść, odstać, załatwić i dodatkowo jeszcze wolne w szkole - tłumaczy Interii Rafał, uczeń jednej z lubelskich szkół. Ale po chwili dodaje - Tylko nie piszcie, że idę do wojska. Nie wybieram się.

Podobne zdanie co Rafał ma większość zapytanych przez nas młodzieńców. - Nie planuję przyszłości w wojsku. To nie dla mnie. - mówi Interii Kamil, stojący w grupie kolegów. Młodzi mężczyźni, czekając na swoją kolej, oglądają akurat gameplay z gry "Call of Duty" i wskazują na telefon. - O, to jest jedyna wojna, na jaką my się wybieramy.

- Tylko w Rykach mamy 30 dziewcząt, do których zostało wysłane zawiadomienie. Również one sprawdzane są pod kątem przydatności do wojska i co ciekawe, część z nich wyraziła zainteresowanie - mówi Interii Monika Kośmińska, wicestarosta powiatu ryckiego. - Mamy tu po prostu odważne babki - dodaje nastolatek.

Młodzi w wojsku. "Zdarzają się bumelanci"

Obawy Rafała są, przynajmniej na razie, nieuzasadnione. Nikt tu nikogo nie bierze do wojska - kwalifikacja wojskowa ma jedynie za zadanie określić zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej. Reklama

- Mamy cztery kategorie zdolności. A to zdolni do służby. B - czasowo niezdolni do służby. D, niezdolni do służby w trakcie pokoju oraz kategoria E, trwale i całkowicie niezdolni zarówno w trakcie pokoju, jak i wojny. - tłumaczy Interii ppłk Tomasz Kanaszewski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Kwalifikacja wojskowa 2025 / Łukasz Dubaniewicz / INTERIA.PL

Komisja, poza wojskowymi, składa się także z lekarza, który przeprowadza badanie i analizuje dokumenty. - Muszę zbadać wszystkie układy, bo jeśli ktoś chce iść do wojska, musimy sprawdzić czy się nadaje. Każdy układ jest ważny. Każda rzecz może skreślić człowieka ze służby - mówi w rozmowie z Interią lek. Andrzej Patej, przewodniczący komisji wojskowej.

- Wzorowy pacjent to taki bez nadwagi, bez nadciśnienia, dobrze widzący. Nawet z wadą, ale dobrze dobranymi okularami. Bez skrzywienia kręgosłupa, złamań w danym momencie. - tłumaczy dokładniej medyk i dodaje - Zdarzają się bumelanci. Tacy, którzy nazbierają jakichś dziwnych dokumentów i próbują nam udowadniać, że one ich dyskwalifikują. Nic z tego. Reklama

Kwalifikacja wojskowa. "To duma"

Wśród licznej grupy młodzieńców, którzy traktują kwalifikację wojskową jaką przykrą konieczność, zdarzają się jednak "rodzynki". - Jestem ciekawy, co oferuje wojsko. Trochę o tym czytałem ale chciałbym też porozmawiać na miejscu - mówi Interii Krzysztof.

- Jestem w klasie o profilu informatycznym. Myślę, że moje umiejętności mogą się przydać na nowoczesnym polu walki. To mogłoby być ciekawe doświadczenie, a dodatkowo służyłbym swojemu krajowi. To duma - tłumaczy. Krzysztof to jedna z niewielu spotkanych przez nas osób, która wyraża jakiekolwiek zainteresowanie ofertą wojska.

- Liczymy na to, że kwalifikacja wojskowa będzie pierwszym krokiem, w którym uda się w niektórych młodych ludziach zaszczepić zainteresowanie armią lub pchnąć ich do tego, by coś w kierunku wojska zacząć robić - mówi Interii ppłk Wojciech Witek.

Kwalifikacje wojskowe na terenie całego kraju mają potrwać do 30 kwietnia 2025 roku.

Łukasz Dubaniewicz

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama