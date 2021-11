Kumulacja w Lotto rosła od 16 października i została ostatecznie rozbita w losowaniu w ostatni wtorek. Nagroda za "szóstkę" wyniosła dokładnie 14 981 246,40 zł.

"Zwycięski zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Władysława Jagiełły 1 w Lublinie. Grający samodzielnie wytypował szczęśliwe liczby. Przepiękny Lublin wyróżnia się na mapie Lottomilionerów: wliczając w to wczorajszą 'szóstkę', padło tam aż 16 wygranych powyżej miliona złotych w Lotto i 3 milionowe wygrane w Lotto Plus" - informuje w komunikacie Lotto.





Następna kumulacja

W kumulacji odnotowano też blisko 540 tys. wygranych niższych stopni na łączną kwotę 19,1 mln złotych. Dodatkowo 12,5 mln złotych z zakładów zostało przekazane na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej a 3,3 mln złotych na Fundusz Promocji Kultury.



W czwartkowym losowaniu Lotto można wygrać 2 000 000 zł i gwarantowany 1 000 000 zł w Lotto Plus.