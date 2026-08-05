Ks. Mieczysław Puzewicz w zeszłym roku został odsunięty od funkcji diecezjalnych oraz objęty zakazem kontaktów z osobami małoletnimi w ramach działalności duszpasterskiej. Wcześniej pojawiły się informacje o naruszeniach przez księdza w przeszłości nietykalności osobistej młodych kobiet. Sprawę opisał Paweł Piotr Reszka na łamach "Dużego Formatu".

Jakiś czas później duszpasterz wydał oświadczenie, które opublikowała Katolicka Agencja Informacyjna": "Jestem świadomy, że niektóre moje słowa i zachowania mogły skrzywdzić i skrzywdziły te młode osoby i spowodowały zranienia ich psychiki. Nie działałem z intencją skrzywdzenia kogokolwiek, jednak przekroczyłem granice, jakie powinny być zachowane w relacji duszpasterza do młodzieży" - czytamy w nim.

"Chcę szczerze przeprosić te osoby i ich bliskich za moje zachowania. Żałuję, że do nich doszło. Jestem zdecydowany z każdą z tych osób - jeśli wyrażą na to zgodę - spotkać się osobiście i przeprosić - dodał duchowny.

Lublin. Ks. Puzewicz na spotkaniu z ukraińską młodzieżą

W lipcu w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego Ukrainy pojawiły się zdjęcia ze spotkania z ukraińską młodzieżą. W kadrze widać m.in. ks. Puzewicza.

Radio Lublin zapytało o sprawę księdza Puzewicza Kurię Metropolitalną w Lublinie. - Z posiadanych przez nas z informacji wynika, że angażuje się we własne projekty. My oczekujemy, że w ramach prowadzenia tejże działalności będzie przestrzegał nałożonych na niego ograniczeń, które wynikają z prawa kanonicznego - powiedział wicekanclerz ks. Sylwester Brzozowski.

Dopytywany o to, jak na spotkanie Puzewicza z ukraińską młodzieżą zareaguje kuria, odpowiedział: - Podejmiemy odpowiednie kroki. Same zdjęcia przedstawiają to, że jest zaangażowany w działalność z młodzieżą. Moim zdaniem tak być nie powinno.

Lublin. Duchowny z zakazem kontaktu z młodzieżą

Lubelska stacja radiowa zwróciła się także do samego zainteresowanego. W przesłanym oświadczeniu ks. Puzewicz zapewnił, że nie zamierzał naruszyć nałożonych ograniczeń, a w spotkaniu uczestniczył jako osoba wspierająca finansowo pobyt grupy z Ukrainy.

Dziennikarze rozmawiali także z opiekunką grupy, która uczestniczyła w projekcie, Bohdaną Pawelczak. Powiedziała, że strona ukraińska nie wiedziała o zakazie obowiązującym duchownego.

Ks. Puzewicz w przeszłości był rzecznikiem prasowym kurii lubelskiej. Jest także współtwórcą Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zaangażowany jest w pomoc uchodźcom z Ukrainy.



