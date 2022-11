Polska Ks. Adam Boniecki przeszedł udar. "Wiara w niebo, w zbawienie - wszystko znikło"

Informację o śmierci księdza przekazała Archidiecezja Lubelska. Duchowny zmarł w szpitalu w Łęcznej czwartek nad ranem, 24 listopada.

Modrzejewski urodził się 30 listopada 1989 r. w Lublinie. W tym samym mieście, w 2014 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach św. Anny w Lubartowie w latach 2014-2019, a następnie w parafii św. Barbary w Łęcznej.

Ksiądz od 2016 r. był również duszpasterzem w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie oraz koordynatorem ds. "Fundacji" "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W 2021 r. był członkiem II Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Radio Lublin informuje, że wikariusz uczył również religii w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Ks. Modrzejewski nie żyje. "Kochał drugiego człowieka"

"Dzisiaj rano odszedł do Pana bardzo bliski nam człowiek, Ksiądz Marcin Modrzejewski. Asystent oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, opiekun Dzieła Nowego Tysiąclecia w naszej archidiecezji. Kochał drugiego człowieka, szczególnie młodych i żył miłością Bożą. Zapisał się w naszych sercach jako kapłan, który całym swoim życiem przybliżał ludzi do Chrystusa. Księże Marcinie, jesteśmy pełni wiary w to, że spotkamy się w Domu Pana" - tak księdza wspomina Katolickie Stowarzyszenie Archidiecezji Lubelskiej.

Z kolei Ruch Światło-Życie Łęczna przekazał, że ksiądz zmarł po "kilkugodzinnej walce w szpitalu w Łęcznej". Przypomniał też, że Modrzejewski przez ponad rok był opiekunem wspólnoty oazowej w parafii św. Barbary.

"Wspominamy go jako zaangażowanego i serdecznego duszpasterza, który całe swoje serce wkładał w posługę duszpasterską. (...) Dziękujemy Ci drogi księże za Twoją obecność, za to że nigdy (nawet jak już wszystko kwitło) nie pozostawiłeś nas samych sobie" - napisano.