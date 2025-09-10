Krzywowierzba. Dron spadł w pole pomidorów. Mamy nagranie

- Nie dało się spać, całą noc latali i, przysięgam panu, pół wsi wyszło na dwór - relacjonuje w rozmowie z Interią Bogdan, mieszkaniec wsi Krzywowierzba w województwie lubelskim. - Nagle huk i wybuch w powietrzu - opowiada z kolei pan Piotr, któremu udało się uchwycić spadający obiekt.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

- Około 23:30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem, ostatnie około godziny 6:30. A więc daje to wyobrażenie o skali tej operacji. Ona trwała dokładnie całą noc - przekazał podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk.

Drony nad Polską. Gdzie spadły?

Do godz. 11 w środę, jak poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (dron oraz uszkodzony budynek), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Natomiast szczątki pocisku nieustalonego pochodzenia odkryto w miejscowości Wyhalew.

We wsi Krzywowierzba dron spadł w pole pomidorów. Miejscowość tę po nocnych incydentach odwiedził dziennikarz Interii i Polsat News Łukasz Dubaniewicz. Mieszkańcy otwarcie mówią, że towarzyszy im strach.

    Krzywowierzba. "Nagle huk i wybuch w powietrzu"

    - Nie dało się spać, całą noc latali i, przysięgam panu, pół wsi wyszło na dwór. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Samoloty latały w tę i z powrotem - relacjonuje w rozmowie z Interią Bogdan, mieszkaniec Krzywowierzby. Jak mówi, u nich we wsi szczątki bezzałogowca spadły w pole pomidorów. 

    - Strat nie ma żadnych, ale no strach jest. Dajcie spokój. I co? Będziemy nadal mówić że jakieś przemytnicze? - pyta.

    Z relacji mieszkańców wynika, że do zdarzenia doszło nad ranem. - Coś mi gwizdnęło nad domem, aż się zerwałem. Wyszedłem z domu, a tu nagle znowu leci. Żona się zbudziła i tak samo wyszła do mnie. Myśleliśmy, przysięgam, że normalnie wojna jest - mówi Bogdan.

    Jedna z mieszkanek wskazuje, że szczególnie przerażone są dzieci, "jeszcze się trzęsą". Mama zdecydowała, by nie posyłać ich dzisiaj do szkoły.

    Z kolei Piotr opowiada o samym momencie upadku drona. - Pracuję jako drogowiec, akurat oczyszczaliśmy teren po robocie. Nagle huk i wybuch w powietrzu. To lecę po telefon włączam nagrywanie, no i patrzę, spada coś. Udało mi się kawałeczek nagrać. Widać, jak już bezwładnie opada - relacjonuje.

    Dron spadający nad wsią Krzywowierzba nagrany przez świadkaINTERIA.PL

    Drony nad Polską. Nie ma osób poszkodowanych

    Większość dronów, które odnaleziono, spadła w pola. Jeden z nich uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki, uszkodzeniu uległ także samochód osobowy. Nie ma poszkodowanych osób.

    Jak poinformował prezydent Karol Nawrocki, w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie opracuje raport ze szczegółową analizą wydarzeń. Następnie zwołana zostanie Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której politycy omówią dalsze działa.

    "Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone". Nadzwyczajna konferencja premieraPolsat NewsPolsat News

