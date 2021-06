Krasnystaw: Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Nie żyją dwie osoby

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 18. Wówczas policjanci z komendy w Krasnymstawie otrzymali zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiego i Bojarczuka.

Mundurowi ustalili wstępnie, że jadący od obwodnicą 27-letni motocyklista uderzył w bok wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej forda. Siła uderzenia była tak duża, że auto przewróciło się na bok.



Kierująca osobówką 40-latka oraz motocyklista trafili do szpitala. Niestety, nie udało się uratować ich życia.



Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności wypadku.



Zdjęcie W wypadku zginął 27-letni motocyklista / Policja

Mundurowi apelują o ostrożność na drodze: "Pamiętajmy, że motocyklistów podobnie jak rowerzystów nie chronią pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy karoseria samochodowa. Ich bezpieczeństwo na drodze zależy od ich rozsądku, rozwagi, wyobraźni oraz dostosowania techniki jazdy do prędkości i warunków panujących na drodze."