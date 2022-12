Kraśnik: 41-latek strzelał do policjantów. Wkroczyli kontrterroryści

Oprac.: Sebastian Przybył WIADOMOŚCI LOKALNE

41-latek z Kraśnika zabarykadował się w domu i strzelał do policjantów przez okno. Mężczyznę udało się powstrzymać, gdy do akcji wkroczyli kontrterroryści, którzy go obezwładnili i przetransportowali do szpitala neuropsychiatrycznego - przekazał mł. asp. Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Zdjęcie Mężczyznę udało się obezwładnić, gdy na miejsce dotarli kontrterroryści / KPP Kraśnik / Policja