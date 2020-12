Dlaczego do szpitala tymczasowego w Targach Lublin nie trafił przez tydzień od otwarcia żaden pacjent. Wojewoda lubelski twierdzi, że powodem jest spadek liczby hospitalizacji w okresie świątecznym.

Zdjęcie Szpital tymczasowy w Lublinie dla pacjentow z COVID-19. Jego przygotowanie kosztowało 47 mln złotych. /Krzysztof Radzki /East News

O sprawie pisze "Kurier Lubelski", który przypomina, że szpital tymczasowy został urządzony za 47 mln złotych, oficjalnie zaczął działać w ubiegły poniedziałek, a personel jest w stanie gotowości i czeka na pierwszych zakażonych.

W sumie zatrudniono w nowej lecznicy 115 osób, w tym 22 lekarzy, 45 pielęgniarek, 36 ratowników medycznych i 12 pracowników administracji.



- Spadek liczby osób hospitalizowanych jest efektem znacznie mniejszej liczby skierowań lekarzy POZ na badania w czasie świątecznym. Podejrzewam, że wynika to również z zachowań pacjentów, bo nikogo do hospitalizacji nie możemy zmusić. Jestem przekonany, że jeszcze przed sylwestrem pacjenci w szpitalu tymczasowym będą - mówi Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

W szpitalu czeka teraz na pacjentów 56 łóżek na wewnętrznym oddziale covidowym oraz 10 łóżek respiratorowych.



Przypomnijmy, nawet jeśli nie ma żadnych chorych, NFZ płaci szpitalom tymczasowym za gotowość do udzielania świadczeń. To 822 zł za dobową dostępność jednego łóżka oraz 3773 za dobową dostępność łóżka respiratorowego.

