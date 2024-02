Kłopoty młodego działacza partii Ziobry. Dyrektor wydalił go ze szkoły

19-letni Klaudiusz B. usłyszał zarzuty włamania i kradzieży. To jednak nie koniec kłopotów młodego działacza Suwerennej Polski. Usłyszał on również zarzut znieważenia dyrektora szkoły, za co został skreślony z listy uczniów.