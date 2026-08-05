W skrócie W wyniku zdarzenia na obozie sportowym w Łaszczówce-Kolonii pod Tomaszowem Lubelskim hospitalizacji wymagało 16 dzieci.

Sanepid prowadzi działania kontrolne dotyczące warunków powstawania posiłków w hotelu, zaś policja sprawdza sprawę pod kątem narażenia na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Dzieci wykazywały objawy zatrucia pokarmowego, a ich stan określono jako stabilny.

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- Prawdopodobnie te dzieci były na treningu w temperaturze 38 st. Celsjusza od godziny 14 na stadionie. To po pierwsze. Później dzieci mają u mnie odkryty, nieodpłatny basen. Dzieci poszły na basen - wylicza w rozmowie z Polsat News właściciel obiektu, z którego we wtorek wieczorem karetkami przewieziono do placówek medycznych 16 dzieci.

Tomaszów Lubelski. Masowe zatrucie na obozie, "może to było przyczyną"

Jak stwierdził, uczestnicy obozu po powrocie do miejsca zamieszkania "byli rozgrzani". Obsługa przygotowała dla nich schłodzone napoje. - One po prostu fruwały. Wiadomo jest, że przy takiej temperaturze pić się chce. Może to było przyczyną - stwierdził.

- Dorosłe osoby, które u mnie jadły, trenerzy, mam także innych klientów, którzy też jedli - nikt nie zgłaszał takiego przypadku - dodał.

Od środowego poranka w obiekcie trwają intensywne prace sanepidu, który przygląda się okolicznościom, w jakich w hotelu powstają podawane zakwaterowanym osobom posiłki. - Funkcjonariusze nie przesądzają, że doszło do zatrucia - podkreśliła reporterka Polsat News Aleksandra Dunajska-Minkiewicz.

Tymczasem własne śledztwo prowadzi lokalna policja. - Będziemy wykonywać czynności sprawdzające pod kątem artykułu 160. kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazali funkcjonariusze.

Łaszczówka-Kolonia. Nowe informacje ws. zatrucia na obozie

Do zdarzenia doszło na obozie sportowym dla dzieci w miejscowości Łaszczówka-Kolonia pod Tomaszowem Lubelskim w powiecie tomaszowskim. - Przebywało tam prawie 50 osób. 16 dzieci wymagało hospitalizacji - przekazała w rozmowie z Interią asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Dzieci, u których stwierdzono dolegliwości, przetransportowane zostały do szpitali w Biłgoraju, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Pozostali uczestnicy obozu zostali na miejscu, gdzie poddawani byli obserwacji.

Na miejscu zdarzenia pracowały zespoły ratownictwa medycznego, a także straż pożarna. Wysłano tam także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani wykazywali objawy zatrucia pokarmowego. Ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



