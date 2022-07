Irmina Brachacz Wielka akcja służb i obrońców zwierząt. "Weszliśmy do piekła"

Kontrolę ciężarówek wiozących zwierzęta na rzeź prowadził Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wraz z przedstawicielami Fundacji Viva!.

Nie trzy, a sześć

Podczas kontroli zatrzymano transport krów, którego kierowca zadeklarował, że przewozi trzy zwierzęta. Okazało się jednak - jak relacjonuje jeden z członków Fundacji Viva! - że w zamkniętej części ciężarówki były schowane trzy kolejne krowy. Zwierzęta znajdowały się w tylnej części pojazdu, którego otwory wentylacyjne były zamknięte. Krowy okazały się tak zwanymi leżakami, czyli wycieńczonymi krowami mlecznymi, które nie są w stanie stać o własnych siłach.





Reklama

Skandaliczne warunki, krytyczny stan zwierząt

Jak opisuje przedstawiciel fundacji, jedno ze zwierząt było w szczególnie tragicznym stanie - leżało na boku i ledwo oddychało, co wskazywało na agonię. Krowy były tak słabe, że trudno im było utrzymać głowy w górze.

Na zdjęciach z kontroli widać też, że podłoga ciężarówki była ubrudzona odchodami i krwią. Dwie z krów miały na nogach zawiązane pasy transportowe. Oznacza to, że nie weszły same do pojazdu, jak twierdził kierowca, tylko zostały do niego wciągnięte.

Zdjęcie Zwierzęta były w agonalnym stanie / Fundacja Viva! / materiały prasowe

Na miejsce zostali wezwani policjanci i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Badanie wykazało, że trzy leżące zwierzęta są cierpiące i niezdolne do transportu. Jedna z krów była świeżo po wycieleniu, druga niedawno poroniła. Jak podkreśla nasz rozmóca, zwierząt w takim stanie nie wolno transportować.



Wezwani na miejsce policjanci udokumentowali zdarzenie, przyjęli też od przedstawicieli Fundacji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Podczas przeprowadzanych czynności kierowca zaatakował jednego z przedstawicieli Fundacji, próbując zabrać mu aparat fotograficzny - słyszymy. Mężczyźnie, który transportował leżące zwierzęta, grozi nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Krowy zbadali lekarze weterynarii / Fundacja Viva! / materiały prasowe

Działacze Fundacji Viva! zwracają uwagę, że był to kolejny przypadek transportu chorych zwierząt, który pokazuje, że to zjawisko jest regularną praktyką i jest poza realną kontrolą. Jednocześnie aktywiści zachęcają do zmiany nawyków żywieniowych, np. przejścia na dietę roślinną.