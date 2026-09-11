Karambol na remontowanej drodze. Lądował śmigłowiec LPR

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Jedna osoba została ranna w karambolu na drodze S12 w powiecie puławskim - poinformowała policja. Na remontowanym odcinku drogi w pobliżu Chrząchówka zderzyło się kilka samochodów osobowych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Ruch w kierunku Warszawy został wstrzymany.

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Dwa uszkodzone samochody osobowe po karambolu na S12, straż pożarna i pojazdy na drodze koło Puław.
Karambol na S12 w okolicach Puław, ranna została jedna osobaPolicja Puławskamateriał zewnętrzny

Do zderzenia doszło około godz. 7.45 na drodze S12/S17 pomiędzy węzłami Kurów Zachód-Kurów Wschód. Na remontowanym odcinku drogi w kierunku Warszawy i Radomia zderzyło się kilka samochodów osobowych - podała policja w Puławach.

Jedna osoba została ranna. Jej stan był na tyle poważny, że do transportu poszkodowanego do szpitala konieczne było zaangażowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Chrząchówek. Karambol na S12, zablokowany ruch do Warszawy

Puławska policja poinformowała, że na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia. Ruch w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowany.

"Dla kierowców jadących w kierunku Warszawy/Radomia zalecany jest objazd przez węzeł Kurów Wschód lub wcześniej na węźle Nałęczów zjazd na tzw. starą trasę" - podali funkcjonariusze.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz komunikatów wyświetlanych na tablicach.

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