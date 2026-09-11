Do zderzenia doszło około godz. 7.45 na drodze S12/S17 pomiędzy węzłami Kurów Zachód-Kurów Wschód. Na remontowanym odcinku drogi w kierunku Warszawy i Radomia zderzyło się kilka samochodów osobowych - podała policja w Puławach.

Jedna osoba została ranna. Jej stan był na tyle poważny, że do transportu poszkodowanego do szpitala konieczne było zaangażowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Chrząchówek. Karambol na S12, zablokowany ruch do Warszawy

Puławska policja poinformowała, że na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia. Ruch w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowany.

"Dla kierowców jadących w kierunku Warszawy/Radomia zalecany jest objazd przez węzeł Kurów Wschód lub wcześniej na węźle Nałęczów zjazd na tzw. starą trasę" - podali funkcjonariusze.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz komunikatów wyświetlanych na tablicach.



