W skrócie Sejmik województwa lubelskiego jednogłośnie podjął decyzję o zerwaniu oficjalnej współpracy z obwodem lwowskim na Ukrainie.

Bezpośrednią przyczyną uchwały jest ustanowienie przez Lwowską Radę Obwodową roku 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Radni sejmiku zgodnie ocenili, że upamiętnianie członków OUN i UPA jest niedopuszczalne i godzi w pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej.

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Zerwanie współpracy województwa lubelskiego z obwodem lwowskim było jednym z głównych tematów poniedziałkowej sesji sejmiku - donosi "Kurier Lubelski". Radni z różnych frakcji byli zgodni co do tego, że decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej o nazwaniu roku 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii jest nie do zaakceptowania.

Koniec współpracy Lubelskiego z obwodem lwowskim

"Kurier Lubelski" zaznacza, że podczas posiedzenia sejmiku podkreślano, że decyzja o zerwaniu współpracy nie jest wymierzona w cały naród ukraiński. Chodzi wyłącznie o fakt gloryfikowania postaci związanych z działalnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przez lwowskie władze.

- To nie jest uchwała, która zamyka wiele dróg. To jest symbol, który musi głośno wybrzmieć - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. - Nie ma pojednania bez prawdy. Musi być ta prawda - dodał, cytowany przez wspomnianą wcześniej gazetę.

Marszałkowi wtórował wiceprzewodniczący sejmiku Lech Sprawka z PiS. - Muszą zdać sobie sprawę, jak dla nas jest to ważne. Dlatego jestem zdecydowanie za zerwaniem tej współpracy - mówił.

- Polska otworzyła szeroko nie tylko granice, ale przede wszystkim Polacy otworzyli szeroko drzwi do swoich domów i swoje serca, żeby pomóc. Stąd też bardzo dziwi taka uchwała Obwodowej Rady we Lwowie - dodał Marek Kos z PSL.

"To woła o pomstę do nieba". Polityczka KO o decyzji Lwowa

Zofia Woźnica z KO podkreśliła, że zerwanie współpracy nie jest podyktowane niechęcią do Ukraińców. - Współczujemy, że tam jest wojna. Ale to, co się zadziało we Lwowie, naprawdę woła o pomstę do nieba - przytacza jej słowa "Kurier Lubelski". Dodała, że uchwała sejmiku ma być jednoznacznym sygnałem sprzeciwu wobec upamiętniania postaci związanych z OUN i UPA.

- Nie możemy w tej sytuacji zareagować w żaden inny sposób. To powinien być początek refleksji po stronie ukraińskiej - powiedział radny Michał Mulawa z PiS, zacytowany przez tę samą gazetę.

- Nie ma zgody na gloryfikację zbrodniarzy. Uchwała Lwowskiej Rady Obwodowej uderza w pamięć ofiar Wołynia. Każde państwo i każdy naród muszą w takiej sytuacji reagować - wtórowała mu posłanka KO Bożena Lisowska.



