Hanna Sztuka nie jest już prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim. Taką decyzję podjął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), o czym poinformował w wydanym dzisiaj komunikacie.

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zapewnienie bieżącej działalności Spółki "Stadnina Koni Janów Podlaski" Sp. Z o.o., zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem 17 marca 2023 r. dokonał zmian w składzie Zarządu Spółki.

KOWR odwołał ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Panią Hannę Sztukę i w jej miejsce powołał na to stanowisko Pana Marcina Oszczapińskiego" - czytamy.

Reklama

Protest w stadninie koni w Janowie Podlaskim

W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim od poniedziałku trwał protest w związku z powołaniem nowej prezes. Hanna Sztuka objęła tę funkcję po tym, jak dotychczasowy prezes Lucjan Cichosz zrezygnował ze stanowiska. 72-letni Cichosz zarządzał stadniną od jesieni 2020 roku.

Pracownicy domagali się odwołania Sztuki i wystosowali list protestacyjny do dyrektora KOWR Waldemara Humęckiego.

"Jak można (...) powołać tak kontrowersyjną osobę, która w świecie hodowców koni czystej krwi arabskiej jest powszechnie uznana za taką, która nigdy nie kierowała się dobrem objętych przez siebie jednostek, a raczej własnym interesem. Tym samym działając na szkodę tych jednostek" - napisali.

Protestujący podkreślili, że dzięki krokom podjętym przez Cichosza oraz jego zastępcę Przemysława Bartoszka "wszystko zaczęło zmierzać w dobrym kierunku". "Spółka wchodziła na drogę zrównoważonego rozwoju i osiągała stabilność finansową".

Hanna Sztuka: Mam poparcie związków zawodowych

Hanna Sztuka przyznała, że będzie chciała rozmawiać z protestującymi. Pani prezes nie podzielała jednak opinii pracowników w kwestii rozwoju stadniny. - Janów Podlaski w tym roku, zresztą w poprzednim też, ma bardzo słabe wyniki produkcyjne. Moje zadanie będzie polegało na tym, żeby to poprawić - powiedziała w rozmowie z Radiem Lublin.

- Przede wszystkim nie jestem do końca pewna, czy to są wszystko pracownicy. Myślę, że jest to niepotrzebne uwikłanie się poprzedniego zarządu w takie sprawy związkowe. Mogę tylko powiedzieć, że mam poparcie związków zawodowych, OPZZ rolników - dodała.

Protestujący nie chcieli wpuścić Hanny Sztuki na teren obiektu i zapowiedzieli, że będą pilnowac wejścia nawet w nocy. W czwartek nowa prezes w asyście policji dostała się na teren stadniny i próbowała wejść do budynku, w którym odbywały się negocjacje pomiędzy protestującymi pracownikami a przedstawicielami KOWR-u.

Marcin Oszczapiński. Nowy prezes stadniny

W piątek powołano na stanowisko prezesa stadniny koni w Janowie Podlaskim Marcina Oszczapińskiego, pracownika KOWR, który był wcześniej związany z ośrodkami zajmującymi się hodowlą m.in. bydła. Pełnił funkcję dyrektora ds. kontaktów zagranicznych w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Pracownicy stadniny przejęli tę decyzję z zadowoleniem i zakończyli protest. Niektórzy z nich mieli już okazję współpracować z nowym prezesem i dobrze tę współpracę wspominają.

Warto przypomnieć, że była to już siódma zmiana tym stanowisku od 2016 roku, kiedy to ówczesny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odwołał prezesa Marka Trelę.