W skrócie Na trasie S19 w okolicach miejscowości Stojeszyn (woj. lubelskie) doszło do groźnego karambolu obejmującego 18 pojazdów.

W wyniku wypadku 12 osób odniosło obrażenia, z czego 9 zostało przewiezionych do szpitala.

Droga pozostaje zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy.

Do karambolu na drodze S19 w kierunku Rzeszowa doszło w piątek przed godziną 21. Na miejscu zdarzenia panowała wtedy gęsta mgła.

Jak poinformowała policja w zdarzeniu brało udział w sumie 18 pojazdów: 13 samochodów osobowych, dwie ciężarówki i trzy busy. Początkowe informacje mówiły o 26 pojazdach biorących udział w wypadku, jednak osiem samochodów zdołało się zatrzymać o czasie i uniknąć zderzenia.

Karambol na drodze S19. Są poszkodowani

- W sumie 12 osób zostało poszkodowanych, a dziewięć trafiło do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu - powiedział w sobotę rano polstanews.pl podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

"Na miejscu został powołany Sztab Kryzysowy, który udostępnił namiot dla potrzebujących oraz strażnicę w miejscowości Stojeszyn" - przekazał w komunikacie podkom. Karbowniczek. Zaznaczył również, że na miejscu nadal trwają "intensywne czynności" służb "przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych pod nadzorem prokuratora".

Według rzecznika lubelskiej policji "pojazdy biorące udział w zdarzeniu po czynnościach na bieżąco są usuwane z drogi". Droga pozostaje nadal zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 9. Ruch został przekierowany na objazdy.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z panującą w regionie gęstą mgłą, która w znacznym stopniu ogranicza widoczność. Warunki na drodze utrudniają jeszcze dodatkowa mokra i śliska nawierzchnia.

