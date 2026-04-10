Fragment rakiety na terenie sadu. Żandarmeria Wojskowa zabezpieczyła teren

W skrócie Żandarmeria Wojskowa odnalazła fragment rakiety w sadzie w Jarosławcu (woj. lubelskie).

Rakieta była najprawdopodobniej użyta do zwalczania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

Służby przypuszczają, że rakieta została użyta do "zwalczania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10.09.2025 r."

"Teren został zabezpieczony. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" - podkreślono w komunikacie.

Na tym etapie działań służby nie udzielają więcej informacji. Na miejscu trwają czynności - przekazał Interii ppłk Dariusz Rozkosz.

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony wykorzystywane w atakach na cele w Ukrainie.

Polskie lotnictwo, we współpracy z sojusznikami z NATO, zestrzeliło część dronów stanowiących bezpośrednie zagrożenie. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Zobacz również: Marta Stępień

Nocny atak rosyjskich dronów. DORSZ: Akt agresji

Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, "był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował 12 września, że według informacji Kancelarii Prezydenta polską granicę przekroczyło 21 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szczątki rosyjskich dronów znaleziono dotychczas głównie w województwach lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i łódzkim.

Po wydarzeniach z września sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich poinformowali w rozpoczęciu operacji "Wschodnia Straż". Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, zwłaszcza Polski. W jej ramach sojusznicy wysłali do naszego kraju dodatkowy sprzęt oraz żołnierzy.

Zabieg bez kolejki dla syna senatora KO? "Wiele nieprawdziwych informacji" Polsat News Polsat News