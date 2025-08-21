W skrócie Dron, który eksplodował w Osinach w województwie lubelskim, prawdopodobnie nadleciał z kierunku Białorusi.

Na miejscu eksplozji trwają prace śledczych, zabezpieczono uszkodzone linie energetyczne oraz ziemię z epicentrum.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że chodzi o rosyjską prowokację i wojskowy dron służący za wabik.

- Przesłuchaliśmy wczoraj cztery osoby, które zeznały, że widziały i słyszały obiekt latający. Dziś przesłuchamy kolejne trzy osoby. Z materiałów, które mamy, wynika, że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie znad terytorium Białorusi, ale będziemy to jeszcze weryfikować - przekazał prokurator Grzegorz Trusiewicz w rozmowie z dziennikarzami.

Akcja służb na Lubelszczyźnie. Nowe informacje prokuratury

- Wczoraj udało nam się zabezpieczyć przy udziale pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują oznaki świeżego uszkodzenia. Może to być związane ze zdarzeniem - dodał śledczy.

- Zabezpieczyliśmy także ziemię z epicentrum wybuchu. Będziemy badać tę ziemię pod kątem wybuchu. Na miejscu jest sześciu prokuratorów oraz około 150 przedstawicieli innych służb. Poszerzyliśmy obszar poszukiwań o kolejny sektor oględzin. Na miejscu będzie pracowało pięć ekip, a także wojsko - wyjaśnił prok. Grzegorz Trusiewicz.

Eksplozja drona w Osinach. Maszyna prawdopodobnie pochodzi z Rosji

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który najprawdopodobniej jest wojskowym dronem.

Głos na temat incydentu zabrał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rosja po raz kolejny prowokuje. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem - przekazał w środę po godz. 16 polityk.

Wicepremier stwierdził, że prowokacja ma miejsce w szczególnym momencie, "kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć".

Na skutek eksplozji obiektu nikt nie został ranny. Media informują o uszkodzonych oknach w okolicznych domostwach.

Dron to prawdopodobnie tzw. wabik. Jest to bezzałogowiec służący do ściągania uwagi obrony przeciwlotniczej.

