Eksplozja drona w Osinach. Prokuratura podała nowe informacje
Dron, który spadł w Polsce na terenie miejscowości Osiny (woj. lubelskie), najprawdopodobniej nadleciał z kierunku Białorusi - przekazał prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Dodał, że wciąż trwają prace na miejscu eksplozji.
W skrócie
- Dron, który eksplodował w Osinach w województwie lubelskim, prawdopodobnie nadleciał z kierunku Białorusi.
- Na miejscu eksplozji trwają prace śledczych, zabezpieczono uszkodzone linie energetyczne oraz ziemię z epicentrum.
- Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że chodzi o rosyjską prowokację i wojskowy dron służący za wabik.
- Przesłuchaliśmy wczoraj cztery osoby, które zeznały, że widziały i słyszały obiekt latający. Dziś przesłuchamy kolejne trzy osoby. Z materiałów, które mamy, wynika, że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie znad terytorium Białorusi, ale będziemy to jeszcze weryfikować - przekazał prokurator Grzegorz Trusiewicz w rozmowie z dziennikarzami.
Akcja służb na Lubelszczyźnie. Nowe informacje prokuratury
- Wczoraj udało nam się zabezpieczyć przy udziale pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują oznaki świeżego uszkodzenia. Może to być związane ze zdarzeniem - dodał śledczy.
- Zabezpieczyliśmy także ziemię z epicentrum wybuchu. Będziemy badać tę ziemię pod kątem wybuchu. Na miejscu jest sześciu prokuratorów oraz około 150 przedstawicieli innych służb. Poszerzyliśmy obszar poszukiwań o kolejny sektor oględzin. Na miejscu będzie pracowało pięć ekip, a także wojsko - wyjaśnił prok. Grzegorz Trusiewicz.
Eksplozja drona w Osinach. Maszyna prawdopodobnie pochodzi z Rosji
W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który najprawdopodobniej jest wojskowym dronem.
Głos na temat incydentu zabrał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rosja po raz kolejny prowokuje. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem - przekazał w środę po godz. 16 polityk.
Wicepremier stwierdził, że prowokacja ma miejsce w szczególnym momencie, "kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć".
Na skutek eksplozji obiektu nikt nie został ranny. Media informują o uszkodzonych oknach w okolicznych domostwach.
Dron to prawdopodobnie tzw. wabik. Jest to bezzałogowiec służący do ściągania uwagi obrony przeciwlotniczej.