O tym, że to dwulatka wykazała się imponującą czujnością i rozwagą, poinformowali funkcjonariusze, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia.

Ustalili bowiem, że to właśnie mała dziewczynka jako pierwsza zauważyła, że z kobietą dzieje się coś niedobrego. Gdy zobaczyła, że z mamą nie ma kontaktu i w żaden sposób nie reaguje, pobiegła do swojego starszego brata i zaalarmowała go o sytuacji.