W skrócie Dron z napisami w cyrylicy spadł 300 metrów od przejścia granicznego w Terespolu, najprawdopodobniej był nieuzbrojony.

Teren wokół miejsca zdarzenia jest zabezpieczany i skanowany przez służby, przesłuchiwani są świadkowie, a monitoring jest analizowany.

Na miejscu pracuje Żandarmeria Wojskowa i policja, nadal nie wiadomo, z jakiego kierunku przyleciał dron.

W niedzielę wieczorem ujawniono drona w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przyznała w poniedziałek rano, że maszyna spadła około 300 metrów od przejścia granicznego w Terespolu.

- Dron był prawdopodobnie nieuzbrojony. Miał napisy cyrylicą - poinformowała na konferencji prasowej przedstawicielka prokuratury.

Polatycze. Trwa skanowanie terenu po upadku drona

Teren w okolicach miejscowości Polatycze jest skanowany. Wszystko po to, by sprawdzić odległości między śladami. Zabezpieczany jest również monitoring.

Na miejscu działa Żandarmeria Wojskowa, która przesłuchuje świadków. - Została przesłuchana osoba, która usłyszała odgłos tego drona, który upadał - przekazała prok. Kępka.

Obszar jest odgrodzony, na miejsce dojeżdża prokurator - relacjonowała przedstawicielka prokuratury. Służby na razie nie informują, z jakiego kierunku nadleciał bezzałogowiec.

Dziennikarz Polsat News Michał Stela przekazał, powołując się na źródła w MON oraz Wojsku Polskim, że "dron został wykryty i był monitorowany przez wojskowe systemy przed przekroczeniem granicy". Maszyna spadła w pasie przygranicznym.

Polatycze. Straż Graniczna znalazła drona, spadł na pole kukurydzy

"Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego" - tak brzmiał pierwszy, nocny komunikat bialskiej policji.

Interia skontaktowała się z zespołem prasowym Nadbużańskiego Oddziału SG. - Niedaleko drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawniliśmy drona w polu kukurydzy. Na ten moment teren zabezpiecza policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Nikomu nic się nie stało, czynności są nadal prowadzone - przekazał mł. chor. SG Paweł Smyk.

W niedzielę wieczorem ukraińska grupa zajmująca się monitoringiem przestrzeni powietrznej, informowała o rosyjskim dronie, który "opuszcza Wołyń w kierunku Zamościa". Władze Ukrainy na razie nie wydały komunikatu w tej sprawie.

