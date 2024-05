Dramat w majówkę. Siedem osób poparzonych podczas imprezy. Trafili do szpitala

Siedem osób doznało poparzenia w wyniku rozprysku biopaliwa. Do zdarzenia doszło w trakcie weekendu majowego w miejscowości Orchówek. Podczas nieudolnego dolewania biopaliwa do kominka zapaliła się wlewana ciecz. Część uczestników imprezy skończyła z groźnymi poparzeniami twarzy i kończyn. Sześć osób w wyniku tego incydentu trafiło do szpitala. Z uwagi na porę wzmożonych wyjazdów służby ponawiają swoje apele o ostrożność.