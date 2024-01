- Ona nie lubi towarzystwa . Kiedyś zaszedłem, to nawet nie otworzyła - mówi Interii Krzysztof, który zamieszkuje nieco dalej, ale słyszał historię.

Święta spędzała samotnie, choć ma jeszcze bliską rodzinę. Syn kobiety mieszka natomiast kilkaset kilometrów stąd. Próbował bezskutecznie dodzwonić się do matki. Wreszcie, po kilku dniach prób 30 grudnia powiadomił dzielnicowego.

72-latka leżała na strychu

- Nie było czasu do namysłu, zaczęliśmy szukać możliwości wejścia do pomieszczenia - relacjonują policjanci. Udało się poprzez małe drewniane drzwi do komórki. - Weszliśmy i zaczęliśmy sprawdzać wszystkie pomieszczenia.