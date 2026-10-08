Dom jednorodzinny obrócił się w pył. Szukali ludzi pod gruzami, tragiczny finał

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Trwa akcja służb w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień - przekazała policja w Parczewie. Prawdopodobnie doszło tam do wybuchu gazu. Zupełnie zniszczony został dom jednorodzinny. "Ustalamy, czy pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane" - przekazali funkcjonariusze. Po godz. 17 strażacy wydobyli ze zgliszcz ciało 75-latka.

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Akcja służb w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień.
Miłków-Kolonia. Wybuch gazu doszczętnie zniszczył dom. Akcja służbPolicja Parczewska / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień doszło do prawdopodobnego wybuchu gazu, który całkowicie zniszczył dom jednorodzinny.
  • Służby prowadziły akcję na miejscu, zabezpieczały teren i sprawdzały, czy pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane.
  • Strażacy po godzinie 17 wydobyli z gruzów ciało 75-letniego mieszkańca domu. Trwają poszukiwania potencjalnych kolejnych ofiar.
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Informację o wybuchu w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień w woj. lubelskim przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Parczewie.

"Policjanci i strażacy pracują na miejscu zdarzenia w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień. Najprawdopodobniej w wyniku wybuchu doszło do całkowitego zniszczenia domu jednorodzinnego" - czytamy w oświadczeniu.

Na zdjęciu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać gruzy, z których unosi się dym, a także strażaków prowadzących działania na miejscu zdarzenia. Kolejne ujęcie przedstawia policyjny radiowóz i służby, które blokują pobliską drogę.

Miłków-Kolonia. Dom jednorodzinny doszczętnie zniszczony, znaleziono ciało

"W chwili obecnej służby zabezpieczają teren i wykonują niezbędne czynności mające na celu dokładne rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie terenu oraz ustalenie jego okoliczności" - przekazali funkcjonariusze z Parczewa.

Przedstawiciele służb podejrzewają, że pod gruzami budynku wciąż mogą przebywać ludzie. "Ustalamy czy pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane" - czytamy w oświadczeniu.

Po godz. 17 strażacy wydobyli z gruzów ciało mężczyzny. Mł. asp. Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji przekazała PAP, że to 75-latek, mieszkaniec zniszczonego domu. Poszukiwania ewentualnych innych poszkodowanych kontynuuje ponad 50 strażaków.

Policjanci informowali, że pobliska droga jest całkowicie zablokowana. "Policjanci kierują na objazdy" - dodano.

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