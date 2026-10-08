Informację o wybuchu w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień w woj. lubelskim przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Parczewie.

"Policjanci i strażacy pracują na miejscu zdarzenia w miejscowości Miłków-Kolonia w gminie Siemień. Najprawdopodobniej w wyniku wybuchu doszło do całkowitego zniszczenia domu jednorodzinnego" - czytamy w oświadczeniu.

Na zdjęciu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać gruzy, z których unosi się dym, a także strażaków prowadzących działania na miejscu zdarzenia. Kolejne ujęcie przedstawia policyjny radiowóz i służby, które blokują pobliską drogę.

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Miłków-Kolonia. Dom jednorodzinny doszczętnie zniszczony

"W chwili obecnej służby zabezpieczają teren i wykonują niezbędne czynności mające na celu dokładne rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie terenu oraz ustalenie jego okoliczności" - przekazali funkcjonariusze z Parczewa.

Przedstawiciele służb podejrzewają, że pod gruzami budynku wciąż mogą przebywać ludzie. "Ustalamy czy pod gruzami mogą znajdować się osoby poszkodowane" - czytamy w oświadczeniu.

Policjanci przekazali, że pobliska droga jest całkowicie zablokowana. "Policjanci kierują na objazdy" - dodano.



