Chciał zabić z zazdrości. 20-latka uciekła, wyskakując z okna

Do zdarzenia doszło w piątek w Lublinie. 26-letni obywatel Zimbabwe został zatrzymany przez policję.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna po powrocie do mieszkania stał się agresywny i wszczął awanturę. Powodem zajścia miała być zazdrość.

Obywatel Zimbabwe początkowo zaczął uderzać 20-latkę pięściami oraz butelką. Następnie, gdy kobieta próbowała uciec, zamknął drzwi na klucz i zaczął grozić jej śmiercią. W pewnym momencie chwycił za nóż i usiłował zadać cios. Wtedy kobieta, także obywatelka Zimbabwe, ratując swoje życia, wyskoczyła z okna mieszkania na drugim piętrze.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy 20-latce.

Lublin: Próba zabójstwa swojej dziewczyny. Grozi mu dożywocie

Sprawca został przewieziony do policyjnej celi. Po zebraniu dowodów w sprawie policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ.

Mężczyzna w trakcie przesłuchania usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, uszkodzenia ciała oraz usiłowania zabójstwa.



26-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.