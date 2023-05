Bmw w strzępach. 40-letni kierowca wpadł wprost do rzeki. Był pijany

Oprac.: Dawid Szczyrbowski WIADOMOŚCI LOKALNE

40-latek z gminy Żółkiewka (woj. lubelskie) najpierw się upił, a następnie wsiadł za kierownicę bmw. Mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą, wypadł z drogi i wpadł wprost do rzeki, rozbijając auto o konary drzew. Do akcji przystąpiły służby - kierowcę wyciągnięto z samochodu. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi.

Zdjęcie Kierowca zakończył jazdę w rzece / Policja Lubelska /