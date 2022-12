Adopcję szczeniąt w białostockim schronisku wstrzymano do 7 stycznia 2023 roku. Ma to związek z akcją, która od kilku lat odbywa się pod hasłem "Pies to nie prezent".

- Mamy grudzień, Mikołajki, Święta, mnóstwo okazji do wręczania prezentów. Pamiętajcie jednak, że zwierzę to nie prezent. Apelujemy do państwa o rozsądek w tej kwestii. Nie adoptujcie, ani nie kupujcie zwierząt jako pomysł na prezent - apelują w mediach społecznościowych wolontariusze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku "Dolina Dolistówki".

Adoptuj z głową

Jak informuje Anna Jaroszewicz, akcja "Pies to nie prezent" jest cykliczną akcją, która wpisała się w kalendarz wielu schronisk i organizacji zajmujących się adopcjami psów. - Jest to bardzo wyraźny sygnał, głos ze strony każdej instytucji zajmującej się niechcianymi, porzucanymi zwierzętami mówiący o tym, że sprzeciwiamy się rzeczowemu traktowaniu zwierząt - podkreśliła.

Zaznaczyła, że jest to też sygnał troski o szczenięta, które w schronisku czekają na nowe domy. - Bardzo chcielibyśmy, żeby znalazły domy u ludzi odpowiedzialnych, którzy na nie czekają, którzy będą traktowali te zwierzęta jako przyjaciela, członka rodziny, a nie po prostu jako przedmiot, który można podarować w prezencie - powiedziała Jaroszewicz.

Dodała, że na okres świąt wstrzymana jest adopcja szczeniąt do szóstego miesiąca życia, pozostałe psy można adoptować. Mimo tego nadal zwracana jest uwaga na przemyślaną decyzję o przygarnięciu psa.

Przygarnij psa seniora

Wolontariusze ze schroniska, w związku ze zbliżającą się zimą, apelują też o zwrócenie uwagi na najstarsze psy w schronisku, dla których ten czas jest najtrudniejszy. Obecnie w schronisku przebywa blisko 20 psów, które mają ponad dziesięć lat.

Jak podkreśla koordynatorka wolontariatu Monika Fiedorczuk, psi seniorzy pod koniec życia potrzebują domowego ciepła, troski, spokoju, bezpieczeństwa, po trudach wcześniejszego życia.

- A potrafią się odwdzięczyć najszczerszą miłością i przywiązaniem - dodała.

W białostockim schronisku przebywa ponad 120 psów.