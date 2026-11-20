Nowy Lipowiec to miejscowość w gminie Księżpol, w powiecie biłgorajskim. W linii prostej leży 50 km od granicy polsko-ukraińskiej. Około godz. 6:30 spadł tam obiekt ze wschodu - rosyjska rakieta CH-101.

- Słyszałam huk. Myślałam, że coś się w domu stało. Nawet na górę chodziłam, czy coś spadło, bo tak huk było u nas słychać. My jesteśmy może kilometr, przez las, od tego miejsca - mówi Interii Elżbieta Kulasza, sołtys Nowego Lipowca.

- Później po prostu weszłam na górę, obeszłam, niby nic nie widać i jakoś tak nie zwracałam uwagi. SMS był, alert był, ale już tak człowiek jest przyzwyczajony do tych alertów, że po prostu nie sądziłam, że to u nas miało miejsce na naszym terenie - dodaje Kulasza.

Nowy Lipowiec - spadła rakieta CH-101. Śmigłowiec nad domami

Sołtys Nowego Lipowca została w domu z dziećmi córki, które nie poszły do szkoły. Jak nam przekazała, rano pojawił się komunikat, by dzieci zostały w domach. Dopiero później uznano, że jednak jest bezpiecznie i można pojawić się w szkole, ale część uczniów została już w domu.

- No na pewno człowiek się niepokoi. Widzę i słyszę cały czas nad nami helikopter przelatuje. Lata helikopter nad domami - dodaje pani Elżbieta.

Naruszenie przestrzeni powietrznej. Stary Lipowiec też słyszał huk

Nieopodal Nowego Lipowca znajduje się bliźniacza miejscowość - Stary Lipowiec. Sołtysem jest tam Marek Borowiec i jak przekonuje, również w jego wsi było słychać huk.

- Jest dzisiaj zamieszanie, wybuchy, co prawda koło nas, bo to następna miejscowość, ale dzieje się, ruch jest duży - mówi nam sołtys Borowiec.

- Dobrze było słychać ten huk - mówi Borowiec. - Przecież domy drżały. Domy drżały i na początku nie było wiadomo co to. Ja jestem ze Starego Lipowca, ale w Nowym Lipowcu aż ramy w oknach popękały - dodaje rozmówca Interii.

Nowy Lipowiec. Obiekt spadł blisko domów

Do upadku obiektu, jak przekazał nam wójt Księżpola, doszło pod lasem, ok. 200-300 metrów od zabudowań mieszkalnych.

- No pod lasem, ale kawałki poleciały na dach i w okno. Od tego uderzenia takie było ciśnienie, że popękały ramy w oknie. Jest to widać, tam można zobaczyć, to nie jest wymyślone - przekonuje sołtys Borowiec.

Jak dodaje nasz rozmówca, w całym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.

Na miejscu pracują służby cały czas pracują służby. Informację, że była to "najpewniej" rosyjska rakieta CH-101, potwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czyja rakieta? Wątpliwości brak

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wprost powiedział w piątek o "wtargnięciu obiektów Federacji Rosyjskiej".

- Rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety CH0101 oraz bardzo dużo dronów odrzutowych i dronów klasycznych - wyliczał minister obrony.

Ustalenia te potwierdził dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Ireneusz Nowak.

- Chciałem powiedzieć na temat atrybucji. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości z naszej strony, że wszystko, co dzisiaj się działo, wszystkie zagrożenia dla polskiego państwa i dla polskich obywateli, pochodziły ze strony Federacji Rosyjskiej. Tak jak wspomniałem na początku, znamy miejsca odpaleń, wiemy, jakie ilości tych środków było odpalone i w którym kierunku one leciały - wyliczał generał Nowak.

Łukasz Szpyrka



