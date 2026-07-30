"Aż mi nogi spadły z łóżka". Mieszkańcy wspominają moment uderzenia rakiety
- Aż mi nogi spadły z łóżka, taki był wstrząs - powiedziała w rozmowie z korespondentem "Super Expressu" Maria, mieszkanka Tarnawy-Kolonii. W czwartek nad ranem w okolicy miejscowości zlokalizowano 10-metrowy lej, powstały w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety. Tadeusz Szafrański, jeden ze świadków, poinformował, że zaniepokoił go "przeraźliwy szum", po którym zatrzęsły się szyby w oknach jego domu.
W skrócie
- Mieszkańcy Tarnawy-Kolonii doświadczyli silnych wstrząsów po uderzeniu rakiety w okolicy ich miejscowości.
- Osoby obecne w pobliżu miejsca zdarzenia opisywały odgłosy szumu, drżenie szyb oraz poczucie silnego niepokoju.
- W pobliżu Tarnawy-Kolonii spadła rakieta, która doprowadziła do utworzenia około 10-metrowego leja.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Z mieszkańcami Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie porozmawiał korespondent "Super Expressu". Opowiedzieli oni, jak wyglądał ich poranek i reakcja na rakietę, która przed godziną 4 uderzyła w okoliczne pola.
- Aż mi nogi spadły z łóżka, taki był wstrząs - opowiedziała 69-letnia Maria, po czym dodała: "Od razu wiedziałam, że to ruskie".
Tarnawa-Kolonia. Mieszkańcy o momencie uderzenia rakiety: Przeraźliwy szum
Mimo wczesnej pory, w chwili zdarzenia nie spał Tadeusz Szafrański, który zrelacjonował, że najpierw usłyszał "przeraźliwy szum", który "trwał kilka sekund". Jak dodał, w wyniku eksplozji w jego domu oddalonym o ponad kilometr od miejsca zdarzenia zatrzęsły się szyby w oknach.
- Trudno to do czegokolwiek porównać. Bojącej natury nie jestem, ale tak to odczułem psychicznie, mocno naprawdę. Dłuższy czas wszystko się we mnie w środku trzęsło - dodał.
Z korespondentem "Super Expressu" rozmawiała też Maria Daniłowska, sołtyska wsi. - Cisza, człowiek spał, środek nocy, a potem świst, gwizd i potężny huk, wszystko się trzęsło - rozpoczęła.
Daniłowska dodała, że huk obudził mieszkańców, którzy wyszli ze swoich domów i dzwonili po rodzinach, aby upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. - A potem zrobiło się cicho, czuć było tylko swąd spalenizny - zakończyła.
Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Odkryto 10-metrowy lej
Przypomnijmy, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek, że w polskiej przestrzeni powietrznej około godz. 3.40 wykryto niezidentyfikowany obiekt, który poruszał się w kierunku zachodnim.
W rejon zdarzenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16, jednak sześć minut później obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych przed jego jednoznaczną identyfikacją. Następnie śmigłowiec Mi-24 zlokalizował miejsce jego upadku w terenie niezabudowanym w pobliżu Tarnawy-Kolonii.
Na miejscu odkryto 10-metrowy lej. Wcześniej w regionie ogłoszono alarm związany z rosyjskimi atakami.