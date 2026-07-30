"Aż mi nogi spadły z łóżka". Mieszkańcy wspominają moment uderzenia rakiety

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

- Aż mi nogi spadły z łóżka, taki był wstrząs - powiedziała w rozmowie z korespondentem "Super Expressu" Maria, mieszkanka Tarnawy-Kolonii. W czwartek nad ranem w okolicy miejscowości zlokalizowano 10-metrowy lej, powstały w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety. Tadeusz Szafrański, jeden ze świadków, poinformował, że zaniepokoił go "przeraźliwy szum", po którym zatrzęsły się szyby w oknach jego domu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Grupa osób przy samochodach i namiotach terenowych, w tle czarny dym nad Tarnawą-Kolonią.
Tarnawa-Kolonia: Mieszkańcy o uderzeniu rakiety. "Świst, gwizd i potężny huk"Wojciech Olkusnik / Oliwier KuzmaEast News

W skrócie

  • Mieszkańcy Tarnawy-Kolonii doświadczyli silnych wstrząsów po uderzeniu rakiety w okolicy ich miejscowości.
  • Osoby obecne w pobliżu miejsca zdarzenia opisywały odgłosy szumu, drżenie szyb oraz poczucie silnego niepokoju.
  • W pobliżu Tarnawy-Kolonii spadła rakieta, która doprowadziła do utworzenia około 10-metrowego leja.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Z mieszkańcami Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie porozmawiał korespondent "Super Expressu". Opowiedzieli oni, jak wyglądał ich poranek i reakcja na rakietę, która przed godziną 4 uderzyła w okoliczne pola.

- Aż mi nogi spadły z łóżka, taki był wstrząs - opowiedziała 69-letnia Maria, po czym dodała: "Od razu wiedziałam, że to ruskie".

Tarnawa-Kolonia. Mieszkańcy o momencie uderzenia rakiety: Przeraźliwy szum

Mimo wczesnej pory, w chwili zdarzenia nie spał Tadeusz Szafrański, który zrelacjonował, że najpierw usłyszał "przeraźliwy szum", który "trwał kilka sekund". Jak dodał, w wyniku eksplozji w jego domu oddalonym o ponad kilometr od miejsca zdarzenia zatrzęsły się szyby w oknach.

- Trudno to do czegokolwiek porównać. Bojącej natury nie jestem, ale tak to odczułem psychicznie, mocno naprawdę. Dłuższy czas wszystko się we mnie w środku trzęsło - dodał.

Zobacz również:

Nowe informacje prokuratury ws. pocisku znalezionego w Tarnawie-Kolonii
Lubelskie

"Materiał wybuchowy o znacznej ilości". Nowe informacje prokuratury

Adam Gaafar
Adam Gaafar

Z korespondentem "Super Expressu" rozmawiała też Maria Daniłowska, sołtyska wsi. - Cisza, człowiek spał, środek nocy, a potem świst, gwizd i potężny huk, wszystko się trzęsło - rozpoczęła.

Daniłowska dodała, że huk obudził mieszkańców, którzy wyszli ze swoich domów i dzwonili po rodzinach, aby upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. - A potem zrobiło się cicho, czuć było tylko swąd spalenizny - zakończyła.

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Odkryto 10-metrowy lej

Przypomnijmy, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek, że w polskiej przestrzeni powietrznej około godz. 3.40 wykryto niezidentyfikowany obiekt, który poruszał się w kierunku zachodnim.

W rejon zdarzenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16, jednak sześć minut później obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych przed jego jednoznaczną identyfikacją. Następnie śmigłowiec Mi-24 zlokalizował miejsce jego upadku w terenie niezabudowanym w pobliżu Tarnawy-Kolonii.

Na miejscu odkryto 10-metrowy lej. Wcześniej w regionie ogłoszono alarm związany z rosyjskimi atakami.

Zobacz również:

Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie, ludzie nie reagowali. Jak należy się zachować?
Polska

Wyją syreny, ludzie nagrywają filmiki. Wróg testuje system. "Ręce opadają"

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska


Ppłk Jacek Goryszewski: Zabrakło sekund, a ten obiekt zostałby zidentyfikowany i zestrzelonyPolsat News

Najnowsze