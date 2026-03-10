Auto z pięcioma osobami wjechało pod pociąg. W akcji dwa śmigłowce LPR

W skrócie W Lubyczy Królewskiej samochód osobowy z pięcioma osobami wjechał pod pociąg towarowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Wszyscy podróżujący opuścili samochód o własnych siłach, jedna osoba została przewieziona do szpitala karetką, a na miejscu pracowały dwa śmigłowce LPR.

Za kierownicą volvo siedział 19-latek, zarówno on, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi.

Do wypadku doszło około godziny 8 w Lubyczy Królewskiej w województwie lubelskim. Samochód, w którym znajdowało się pięć osób wjechał pod pociąg towarowy.

- W Lubyczy Królewskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem towarowym, który jechał w kierunku Ukrainy - powiedział na antenie Polsat News kapitan Jan Bezpalko ze straży pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

Lubycza Królewska. Osobówka zderzyła się z pociągiem, są ranni

Jak wyjaśnił kpt. Bezpalko, autem podróżowało pięć osób. Wszystkie opuściły pojazd o własnych siłach. - W tym momencie jedna osoba została już zabrana karetką pogotowania do szpitala - przekazał.

- Na miejscu mamy też dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Za chwilę prawdopodobnie będą zabierane osoby do najbliższych szpitali - dodał. Stan jednego poszkodowanego jest ciężki.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. - W tym momencie przejazd na drodze powiatowej, gdzie doszło do wypadku, jest kompletnie zablokowany - wskazał strażak.

Za kierownicą osobowego volvo siedział 19-latek, mieszkaniec miejscowości Lubycza Królewska. Zarówno on, jak i 59-letni maszynista byli trzeźwi. Ranni trafią do placówek w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Rzeszowie.

