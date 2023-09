Auto po dachowaniu na środku pola. Obok pięć osób i małe dziecko

Nikt nie przyznawał się do kierowania autem. Zgodnie z relacją grupy, obecny był z nimi jeszcze inny mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia przed tym, jak dotarli tam policjanci. Jak zgodnie twierdzili, to on prowadził samochód.

Dopiero po wytrzeźwieniu 39-latek "przypomniał" sobie, że to on kierował

Uczestnicy wypadku zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu przesłuchano 39-letniego właściciela toyoty i to wtedy właśnie "przypomniał" sobie, że to on kierował samochodem. Podczas jazdy miał w organizmie niemal dwa promile alkoholu. Przekazał, że na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, co skutkowało dachowaniem. Jak stwierdził, chciał tylko odwieźć kolegę do domu, "a wyszło jak wyszło".